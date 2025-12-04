Мосгорсуд вынес приговор бывшему топ-менеджеру "Росатома" за взятку

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Мосгорсуд не стал смягчать наказание бывшему топ-менеджеру "Росатома" Геннадию Сахарову, несмотря на его полное признание вины в даче взятки гендиректору "Оргэнергострой" Элгуджи Кокосадзе, говорится в решении, с которым ознакомилось РИА Новости.

"Судебная коллегия Мосгорсуда определила: приговор Мещанского районного суда Москвы ... изменить, уточнить в резолютивной части приговора о признании Сахарова виновным, уточнить в резолютивной части приговора о признании Кокосадзе виновным", - говорится в решении апелляционной инстанции суда.

Жалобы защиты на приговор рассматривала коллегия из трех судей. Сами фигуранты участвовали в заседании по видеосвязи.

Сахаров в ходе заседания заявил, что полностью признает вину и раскаивается, и просил изменить наказание на условный срок, а также снизить сумму штрафа.

Защита Кокосадзе представила справку о его инвалидности и заключение комиссии медэкспертов о заболевании, связанном с нарушениями сердечно-сосудистой системы, что, согласно законодательству, исключает возможность его содержания под стражей. Его адвокат Константин Третьяков заявил, что приговор "не соответствует личности и тяжести содеянного", обратил внимание суда на то, что назначенный штраф он должен будет выплачивать и "после достижения столетнего возраста", напомнил суду про его награды и премии, просил назначить ему условный срок и снизить штраф до однократной суммы.

В свою очередь прокурор возражал против удовлетворения жалоб защиты и просил оставить приговор без изменения.

Мещанский суд Москвы 30 мая приговорил к 8 годам колонии строгого режима бывшего главу государственного проектно-изыскательного и научно-исследовательского института по проектированию и организации энергетического строительства "Оргэнергострой" Элгуджи Кокосадзе со штрафом более 97,9 миллиона рублей. Он был взял под стражу в зале суда.