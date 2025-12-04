Рейтинг@Mail.ru
23:33 04.12.2025
Мосгорсуд вынес приговор бывшему топ-менеджеру "Росатома" за взятку
Мосгорсуд вынес приговор бывшему топ-менеджеру "Росатома" за взятку
москва, московский городской суд, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", происшествия
Москва, Московский городской суд, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Происшествия
Московский городской суд. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Мосгорсуд не стал смягчать наказание бывшему топ-менеджеру "Росатома" Геннадию Сахарову, несмотря на его полное признание вины в даче взятки гендиректору "Оргэнергострой" Элгуджи Кокосадзе, говорится в решении, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Судебная коллегия Мосгорсуда определила: приговор Мещанского районного суда Москвы... изменить, уточнить в резолютивной части приговора о признании Сахарова виновным, уточнить в резолютивной части приговора о признании Кокосадзе виновным", - говорится в решении апелляционной инстанции суда.
Жалобы защиты на приговор рассматривала коллегия из трех судей. Сами фигуранты участвовали в заседании по видеосвязи.
Сахаров в ходе заседания заявил, что полностью признает вину и раскаивается, и просил изменить наказание на условный срок, а также снизить сумму штрафа.
Защита Кокосадзе представила справку о его инвалидности и заключение комиссии медэкспертов о заболевании, связанном с нарушениями сердечно-сосудистой системы, что, согласно законодательству, исключает возможность его содержания под стражей. Его адвокат Константин Третьяков заявил, что приговор "не соответствует личности и тяжести содеянного", обратил внимание суда на то, что назначенный штраф он должен будет выплачивать и "после достижения столетнего возраста", напомнил суду про его награды и премии, просил назначить ему условный срок и снизить штраф до однократной суммы.
В свою очередь прокурор возражал против удовлетворения жалоб защиты и просил оставить приговор без изменения.
Мещанский суд Москвы 30 мая приговорил к 8 годам колонии строгого режима бывшего главу государственного проектно-изыскательного и научно-исследовательского института по проектированию и организации энергетического строительства "Оргэнергострой" Элгуджи Кокосадзе со штрафом более 97,9 миллиона рублей. Он был взял под стражу в зале суда.
Как установило следствие, бывший директор по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе Геннадий Сахаров получил взятку в размере более 30 миллионов рублей от гендиректора "Оргэнергострой" Элгуджи Кокосадзе за помощь при реализации контрактов, заключенных с подведомственными ГК "Росатом" организациями. Сахарова суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима, суд также назначил ему штраф в размере 228,5 миллионов рублей. Сейчас оба находятся в СИЗО.
МоскваМосковский городской судГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Происшествия
 
 
