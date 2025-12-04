Рейтинг@Mail.ru
23:28 04.12.2025
Госдеп одобрил возможную продажу Канаде авиабомб и оборудования
Госдеп одобрил возможную продажу Канаде авиабомб и оборудования
Госдеп одобрил возможную продажу авиационно-ударного оружия и сопутствующего оборудования Канаде на почти 2,7 миллиарда долларов, заявил в четверг Пентагон. РИА Новости, 04.12.2025
в мире, канада, государственный департамент сша, министерство обороны сша
В мире, Канада, Государственный департамент США, Министерство обороны США
Госдеп одобрил возможную продажу Канаде авиабомб и оборудования

Госдеп одобрил возможную продажу Канаде авиабомб на почти $2,7 млрд

ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Госдеп одобрил возможную продажу авиационно-ударного оружия и сопутствующего оборудования Канаде на почти 2,7 миллиарда долларов, заявил в четверг Пентагон.
"Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Канады оружия воздушного нападения и сопутствующего оборудования на сумму 2,68 миллиарда долларов", - говорится в заявлении.
Поставки будут включать до 100 авиабомб GBU-39, до 100 бомб с инертным снаряжением MK-82; до 220 бомб BLU-117 общего назначения и многое другое оружие, отметили в ведомстве.
В миреКанадаГосударственный департамент СШАМинистерство обороны США
 
 
