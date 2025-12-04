https://ria.ru/20251204/kanada-2059919223.html
Госдеп одобрил возможную продажу Канаде авиабомб и оборудования
Госдеп одобрил возможную продажу Канаде авиабомб и оборудования - РИА Новости, 04.12.2025
Госдеп одобрил возможную продажу Канаде авиабомб и оборудования
Госдеп одобрил возможную продажу авиационно-ударного оружия и сопутствующего оборудования Канаде на почти 2,7 миллиарда долларов, заявил в четверг Пентагон. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T23:28:00+03:00
2025-12-04T23:28:00+03:00
2025-12-04T23:28:00+03:00
в мире
канада
государственный департамент сша
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15149/96/151499628_0:120:468:383_1920x0_80_0_0_02f51fbb5ed87cbf9534d6001970fb87.jpg
https://ria.ru/20251204/ssha-2059918971.html
канада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15149/96/151499628_0:76:468:427_1920x0_80_0_0_b559532f49bc206ae8abcfddd3a211ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, канада, государственный департамент сша, министерство обороны сша
В мире, Канада, Государственный департамент США, Министерство обороны США
Госдеп одобрил возможную продажу Канаде авиабомб и оборудования
Госдеп одобрил возможную продажу Канаде авиабомб на почти $2,7 млрд