Делегация ОДКБ приняла участие в учениях ШОС в Иране

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Делегация Объединенного штаба ОДКБ приняла участие в антитеррористических учениях компетентных органов государств-членов ШОС "Саханд-Антитеррор – 2025" в Иране, они прошли на полигоне КСИР, сообщила пресс-служба штаба.
"Четвертого декабря по приглашению иранской стороны делегация Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности под руководством начальника Объединенного штаба генерал-полковника Андрея Сердюкова приняла участие в завершающем этапе совместных антитеррористических учений компетентных органов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества "Саханд-Антитеррор – 2025" в Исламской Республике Иран", - сообщила пресс-служба.
По ее сообщению, генерал-полковник Сердюков дал высокую оценку слаженным и умелым действиям антитеррористических подразделений, участвовавших в учениях, а также подчеркнул важность готовности государств к совместному противодействию террористическим вызовам и угрозам в современных условиях и необходимость дальнейшего тесного сотрудничества ОДКБ и ШОС в сфере безопасности.
"Учения проводились на полигоне Корпуса стражей Исламской революции. В заключительной фазе учений принимали участие специальные формирования государств организации. За их действиями наблюдали делегации государств-членов ШОС, стран-соседей и партнеров, международных организаций", - отметили в штабе ОДКБ.
Учения направлены на укрепление международного сотрудничества в области безопасности и борьбы с терроризмом, а также способствуют совершенствованию взаимодействия между ШОС, ОДКБ и СНГ.