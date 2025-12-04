Рейтинг@Mail.ru
Делегация ОДКБ приняла участие в учениях ШОС в Иране - РИА Новости, 04.12.2025
04.12.2025
Делегация ОДКБ приняла участие в учениях ШОС в Иране
Делегация ОДКБ приняла участие в учениях ШОС в Иране - РИА Новости, 04.12.2025
Делегация ОДКБ приняла участие в учениях ШОС в Иране
Делегация Объединенного штаба ОДКБ приняла участие в антитеррористических учениях компетентных органов государств-членов ШОС "Саханд-Антитеррор – 2025" в Иране, РИА Новости, 04.12.2025
иран, андрей сердюков, одкб, шос
Иран, Андрей Сердюков, ОДКБ, ШОС
Делегация ОДКБ приняла участие в учениях ШОС в Иране

Делегация ОДКБ приняла участие в антитеррористических учениях ШОС в Иране

© РИА Новости / Виталий БелоусовФлаги участников Организации Договора о коллективной безопасности
Флаги участников Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Флаги участников Организации Договора о коллективной безопасности. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Делегация Объединенного штаба ОДКБ приняла участие в антитеррористических учениях компетентных органов государств-членов ШОС "Саханд-Антитеррор – 2025" в Иране, они прошли на полигоне КСИР, сообщила пресс-служба штаба.
"Четвертого декабря по приглашению иранской стороны делегация Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности под руководством начальника Объединенного штаба генерал-полковника Андрея Сердюкова приняла участие в завершающем этапе совместных антитеррористических учений компетентных органов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества "Саханд-Антитеррор – 2025" в Исламской Республике Иран", - сообщила пресс-служба.
Флаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Экс-генсек ОДКБ прокомментировал разногласия в организации
30 ноября, 21:47
По ее сообщению, генерал-полковник Сердюков дал высокую оценку слаженным и умелым действиям антитеррористических подразделений, участвовавших в учениях, а также подчеркнул важность готовности государств к совместному противодействию террористическим вызовам и угрозам в современных условиях и необходимость дальнейшего тесного сотрудничества ОДКБ и ШОС в сфере безопасности.
"Учения проводились на полигоне Корпуса стражей Исламской революции. В заключительной фазе учений принимали участие специальные формирования государств организации. За их действиями наблюдали делегации государств-членов ШОС, стран-соседей и партнеров, международных организаций", - отметили в штабе ОДКБ.
Учения направлены на укрепление международного сотрудничества в области безопасности и борьбы с терроризмом, а также способствуют совершенствованию взаимодействия между ШОС, ОДКБ и СНГ.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Песков рассказал о реакции ОДКБ на предложение Путина о перевооружении сил
28 ноября, 11:46
 
