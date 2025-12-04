Рейтинг@Mail.ru
Балицкий сообщил об увеличении комендантского часа в Запорожской области - РИА Новости, 04.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:05 04.12.2025
Балицкий сообщил об увеличении комендантского часа в Запорожской области
Балицкий сообщил об увеличении комендантского часа в Запорожской области
Продолжительность комендантского часа в Запорожской области с 5 декабря увеличивается на один час, с 22.00 до 5 утра, сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости, 04.12.2025
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
запорожская область
запорожская область, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий
Балицкий сообщил об увеличении комендантского часа в Запорожской области

Балицкий: комендантский час в Запорожской области с 5 октября увеличится на час

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости. Продолжительность комендантского часа в Запорожской области с 5 декабря увеличивается на один час, с 22.00 до 5 утра, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Комендантский час с мая 2025 года в Запорожской области действовал с 23 часов до 5 утра.
"С 5 декабря 2025 года режим комендантского часа на территории Запорожской области будет действовать с 22.00 до 05.00" , - написал губернатор в Telegram-канале.
Он отметил, что действие комендантского часа не распространяется на автомобильную дорогу М-14 "Одесса – Мелитополь – Новоазовск" от города Мелитополя до границы между Запорожской областью и Донецкой Народной Республикой и на автомобильную дорогу М-18 "Харьков – Симферополь – Ялта" от города Мелитополя до границы между Запорожской и Херсонской областями.
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
ВСУ целенаправленно атаковали МЧС в Запорожской области семь раз за год
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений Балицкий
 
 
Заголовок открываемого материала