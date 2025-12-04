https://ria.ru/20251204/balitskij-2059917980.html
Балицкий сообщил об увеличении комендантского часа в Запорожской области
Балицкий сообщил об увеличении комендантского часа в Запорожской области - РИА Новости, 04.12.2025
Балицкий сообщил об увеличении комендантского часа в Запорожской области
Продолжительность комендантского часа в Запорожской области с 5 декабря увеличивается на один час, с 22.00 до 5 утра, сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости, 04.12.2025
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
запорожская область
запорожская область, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий
Балицкий сообщил об увеличении комендантского часа в Запорожской области
