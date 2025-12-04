Рейтинг@Mail.ru
В Курске обломки сбитых БПЛА повредили окна в частных домах - РИА Новости, 04.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:23 04.12.2025
В Курске обломки сбитых БПЛА повредили окна в частных домах
В Курске обломки сбитых БПЛА повредили окна в частных домах
Обломки сбитых БПЛА повредили окна в частных домах и автомобиль в Курске, пострадавших нет, сообщает правительство региона. РИА Новости, 04.12.2025
специальная военная операция на украине
Новости
курск, россия
Специальная военная операция на Украине, Курск, Россия
В Курске обломки сбитых БПЛА повредили окна в частных домах

В Курске обломки сбитых БПЛА повредили окна в частных домах и автомобиль

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФрагмент двигателя беспилотника
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Обломки сбитых БПЛА повредили окна в частных домах и автомобиль в Курске, пострадавших нет, сообщает правительство региона.
"Сегодня вечером Курск подвергся атаке украинских беспилотников. По предварительным данным, обломки сбитых БПЛА повредили окна в частных домах и автомобиль", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства.
Отмечается, что все оперативные службы работают на месте. Также, по предварительным данным, пострадавших нет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
