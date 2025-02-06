Рейтинг@Mail.ru
Архив новостей за 06.02.2025
Архив за 06.02.2025

Футболисты клуба Реал Сосьедад"Реал Сосьедад" без Захаряна обыграл "Осасуну" в матче Кубка Испании
6 февраля 2025, 23:49
105
ФутболСпортРеал СосьедадОсасунаКубок Испании
ТираспольВ ПМР назвали последние шаги Молдавии в отношении России бессмысленными
6 февраля 2025, 23:45
3155
РоссияМолдавияМайя СандуЕврокомиссияВ миреПриднестровская Молдавская РеспубликаСНГ
ФемидаВ Армении арестовали россиян по подозрению в хулиганстве
6 февраля 2025, 23:41
4988
В миреАрменияРоссияЛитваПроисшествия
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Франции и княжестве Монако Алексей МешковРоссия не согласится на заморозку конфликта на Украине, заявил посол
6 февраля 2025, 23:37
12845
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаФранцияАлексей Мешков
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции с президентом России Владимиром ПутинымНетаньяху назвал условие завершения конфликта в Газе
6 февраля 2025, 23:36
2267
В миреИзраильСШАВашингтон (штат)Биньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
Посол России в Финляндии Павел КузнецовВ Финляндии не хотят понимать причины конфликта на Украине, заявил посол
6 февраля 2025, 23:29
6960
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияФинляндияПавел КузнецовУкраина
Роман РотенбергРоман Ротенберг вновь оговорился, произнося фамилию футболиста
6 февраля 2025, 23:26
1370
ХоккейСпортРоман РотенбергСКА (Санкт-Петербург)ВитязьРеал МадридЖозе МоуриньюКилиан Мбаппе
Логотип НАСАВ НАСА отреагировали на смену главы "Роскосмоса"
6 февраля 2025, 23:21
28088
НАСАРоскосмосРоссияВ миреСШАЮрий Борисов (сенатор)Космос - РИА Наука
КиевВ Киеве сработала ПВО
6 февраля 2025, 23:16
1785
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевская областьКиевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
Пожарные на УкраинеВ Кривом Роге прогремели взрывы
6 февраля 2025, 23:11
1554
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКривой РогУкраинаВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
Закрытый погранпереход на границе Финляндии и РоссииВ Финляндии заявили о незаконном пересечении подростка границы с Россией
6 февраля 2025, 23:11
5378
В миреФинляндияРоссия
Канадская теннисистка Бьянка АндреескуПобедительница US Open 2019 года отложила старт сезона из-за аппендицита
6 февраля 2025, 23:09
337
ТеннисСпортБьянка Андрееску
КиевВ Киеве объявили воздушную тревогу
6 февраля 2025, 23:05
2629
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
Флаг Международной федерации футбола (FIFA)ФИФА приостановила деятельность двух национальных федераций
6 февраля 2025, 23:04
3957
ФутболСпортМеждународная федерация футбола (ФИФА)
Нападающий Аль-Иттихада Карим БенземаБензема принес "Аль-Иттихаду" победу в матче чемпионата Саудовской Аравии
6 февраля 2025, 23:03
210
ФутболСпортКарим БенземаАль-ИттихадАль-ТаавунСаудовская Про лига 2025/2026
Анатолий Худолеев в сериале Бандитский Петербург - 4 (Арестант)Умер актер из сериала "Бандитский Петербург"
6 февраля 2025, 23:01
10824
КультураРоссияТеатр имени В.Ф. КомиссаржевскойАнатолий ХудолеевЧапаевскСамарская область
Карлос АлькарасАлькарас вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме
6 февраля 2025, 22:53
369
ТеннисСпортРоттердамАндреа ВавассориКарлос Алькарас
Пожарные на УкраинеВ Ахтырке прогремел еще один взрыв
6 февраля 2025, 22:51
5928
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСумская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
Вячеслав ФедорищевФедорищев рассказал об угрозах из-за расследования коррупции в футболе
6 февраля 2025, 22:49
5796
ФутболВячеслав Федорищев
Баскетболисты Локомотива-Кубани"Локомотив-Кубань" обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ
6 февраля 2025, 22:47
120
БаскетболСпортЕдиная Лига ВТБПБК Локомотив-КубаньМБА
