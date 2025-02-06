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Умер актер из сериала "Бандитский Петербург"
Умер актер из сериала "Бандитский Петербург" - РИА Новости, 06.02.2025
Умер актер из сериала "Бандитский Петербург"
Заслуженный артист России Анатолий Худолеев умер на 83-м году жизни, сообщил Театр имени В.Ф. Комиссаржевской. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T23:01:00+03:00
2025-02-06T23:01:00+03:00
2025-02-06T23:28:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев — РИА Новости. Заслуженный артист России Анатолий Худолеев умер на 83-м году жизни, сообщил Театр имени В.Ф. Комиссаржевской."Шестого февраля на 83-м году жизни скончался актер Театра имени В.Ф. Комиссаржевской, заслуженный артист России Анатолий Худолеев", — говорится в заявлении.Последний раз он вышел на сцену 15 ноября в спектакле "Прошлым летом в Чулимске". "Анатолий Григорьевич <...> Тонкий, ироничный, нежный, галантный. <...> Последние годы артист жил внимательно, не быстро, тонко прислушиваясь к каждому человеку-собеседнику. Как писали про него: "колодец чистой родниковой воды, нежный лирик, высокий поэт и большой юморист", — рассказали в театре. О дате и времени прощания с актером сообщат позднее. Худолеев родился в Чапаевске Куйбышевской области (ныне Самарская область) в 1942 году. С 1976-го служил в Театре имени В.Ф. Комиссаржевской. За это время сыграл более 50 ролей. Снимался в кино и сериалах, среди которых "Бандитский Петербург", "Комиссары", "С весельем и отвагой", "Простая смерть", "Улицы разбитых фонарей", "Профессионал", "Жизнь и судьба" и другие.
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россия, театр имени в.ф. комиссаржевской, анатолий худолеев, чапаевск, самарская область
Культура, Россия, Театр имени В.Ф. Комиссаржевской, Анатолий Худолеев, Чапаевск, Самарская область
Умер актер из сериала "Бандитский Петербург"
Актер Анатолий Худолеев из сериала "Бандитский Петербург" умер в возрасте 82 лет