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Умер актер из сериала "Бандитский Петербург"

Умер актер из сериала "Бандитский Петербург" - РИА Новости, 06.02.2025

Умер актер из сериала "Бандитский Петербург"

Заслуженный артист России Анатолий Худолеев умер на 83-м году жизни, сообщил Театр имени В.Ф. Комиссаржевской. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T23:01:00+03:00

2025-02-06T23:01:00+03:00

2025-02-06T23:28:00+03:00

культура

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театр имени в.ф. комиссаржевской

анатолий худолеев

чапаевск

самарская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев — РИА Новости. Заслуженный артист России Анатолий Худолеев умер на 83-м году жизни, сообщил Театр имени В.Ф. Комиссаржевской."Шестого февраля на 83-м году жизни скончался актер Театра имени В.Ф. Комиссаржевской, заслуженный артист России Анатолий Худолеев", — говорится в заявлении.Последний раз он вышел на сцену 15 ноября в спектакле "Прошлым летом в Чулимске". "Анатолий Григорьевич <...> Тонкий, ироничный, нежный, галантный. <...> Последние годы артист жил внимательно, не быстро, тонко прислушиваясь к каждому человеку-собеседнику. Как писали про него: "колодец чистой родниковой воды, нежный лирик, высокий поэт и большой юморист", — рассказали в театре. О дате и времени прощания с актером сообщат позднее. Худолеев родился в Чапаевске Куйбышевской области (ныне Самарская область) в 1942 году. С 1976-го служил в Театре имени В.Ф. Комиссаржевской. За это время сыграл более 50 ролей. Снимался в кино и сериалах, среди которых "Бандитский Петербург", "Комиссары", "С весельем и отвагой", "Простая смерть", "Улицы разбитых фонарей", "Профессионал", "Жизнь и судьба" и другие.

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россия, театр имени в.ф. комиссаржевской, анатолий худолеев, чапаевск, самарская область