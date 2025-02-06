https://ria.ru/20250206/moldaviya-1997853801.html

В ПМР назвали последние шаги Молдавии в отношении России бессмысленными

В ПМР назвали последние шаги Молдавии в отношении России бессмысленными - РИА Новости, 06.02.2025

В ПМР назвали последние шаги Молдавии в отношении России бессмысленными

Депутат Верховного Совета (парламента) непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, политолог Андрей Сафонов назвал бессмысленными последние шаги... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T23:45:00+03:00

2025-02-06T23:45:00+03:00

2025-02-06T23:49:00+03:00

россия

молдавия

майя санду

еврокомиссия

в мире

приднестровская молдавская республика

снг

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ТИРАСПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости. Депутат Верховного Совета (парламента) непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, политолог Андрей Сафонов назвал бессмысленными последние шаги Кишинева в отношении России. "В последние дни официальный Кишинев предпринял очередные шаги против России, выглядящие внешне бессмысленными и глуповатыми. Очередные недальновидные и не очень умные шаги руководства Молдовы в отношении России. Что за ними?", - задался вопросом депутат в беседе с РИА Новости. "Шаг первый, это когда глава МИД России Сергей Лавров пригласил послов из стран СНГ к себе на встречу. Страны СНГ – разные. Но абсолютно все послы пришли. Кроме одного. Не трудно догадаться, что не было посла Молдовы Лилиана Дария", - отметил Сафонов. Он также назвал и шаг номер два. "Вот уже 4 месяца новый российский посол в Молдове Олег Озеров не может вручить верительные грамоты президенту Майе Санду. Вопрос: неужели Санду боится встречаться не только с лидерами России и стран СНГ, но даже и с дипломатами? Неужели она так психологически уязвима? Иначе можно предположить, что Кишинев готовится разорвать дипломатические отношения и в обозримом будущем выслать весь дипломатический персонал РФ из Молдовы, а заодно полностью порвать отношения с СНГ. Потому и не принимает грамоты", - сказал приднестровский депутат. Он полагает, что со стороны эти как бы детские капризы довольно смешны. "На деле создается впечатление, что кишиневское руководство является абсолютной марионеткой в руках глобалистов, создавших последнюю линию обороны в руководстве Еврокомиссии, а также Румынии, чье руководство правит на сомнительно-легитимной основе, отменив по указке администрации Джо Байдена и все того же Брюсселя итоги первого тура выборов президента страны", - отметил политолог. "Нельзя исключать, что команда Санду готовит всплеск напряженности на Днестре, по указке, работая как против путинской Москвы, так и трампистского Вашингтона", - делает вывод Сафонов.

https://ria.ru/20250206/pmr-1997809660.html

https://ria.ru/20250203/moldavija-1997010100.html

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россия, молдавия, майя санду, еврокомиссия, в мире, приднестровская молдавская республика, снг