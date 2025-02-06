В ПМР назвали последние шаги Молдавии в отношении России бессмысленными
Депутат Сафонов в ПМР не увидел смысла в последних шагах Молдавии в отношении РФ
© Sputnik / Julia SorokopudТирасполь
© Sputnik / Julia Sorokopud
Тирасполь. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости. Депутат Верховного Совета (парламента) непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, политолог Андрей Сафонов назвал бессмысленными последние шаги Кишинева в отношении России.
"В последние дни официальный Кишинев предпринял очередные шаги против России, выглядящие внешне бессмысленными и глуповатыми. Очередные недальновидные и не очень умные шаги руководства Молдовы в отношении России. Что за ними?", - задался вопросом депутат в беседе с РИА Новости.
"Шаг первый, это когда глава МИД России Сергей Лавров пригласил послов из стран СНГ к себе на встречу. Страны СНГ – разные. Но абсолютно все послы пришли. Кроме одного. Не трудно догадаться, что не было посла Молдовы Лилиана Дария", - отметил Сафонов.
Он также назвал и шаг номер два.
"Вот уже 4 месяца новый российский посол в Молдове Олег Озеров не может вручить верительные грамоты президенту Майе Санду. Вопрос: неужели Санду боится встречаться не только с лидерами России и стран СНГ, но даже и с дипломатами? Неужели она так психологически уязвима? Иначе можно предположить, что Кишинев готовится разорвать дипломатические отношения и в обозримом будущем выслать весь дипломатический персонал РФ из Молдовы, а заодно полностью порвать отношения с СНГ. Потому и не принимает грамоты", - сказал приднестровский депутат.
Он полагает, что со стороны эти как бы детские капризы довольно смешны.
"На деле создается впечатление, что кишиневское руководство является абсолютной марионеткой в руках глобалистов, создавших последнюю линию обороны в руководстве Еврокомиссии, а также Румынии, чье руководство правит на сомнительно-легитимной основе, отменив по указке администрации Джо Байдена и все того же Брюсселя итоги первого тура выборов президента страны", - отметил политолог.