https://ria.ru/20250206/granitsa-1997851992.html

В Финляндии заявили о незаконном пересечении подростка границы с Россией

В Финляндии заявили о незаконном пересечении подростка границы с Россией - РИА Новости, 07.02.2025

В Финляндии заявили о незаконном пересечении подростка границы с Россией

В Финляндии несовершеннолетний подросток без разрешения пересек границу с Россией и был задержан, сообщил телерадиовещатель Yle со ссылкой на местную... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-06T23:11:00+03:00

2025-02-06T23:11:00+03:00

2025-02-07T01:16:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В Финляндии несовершеннолетний подросток без разрешения пересек границу с Россией и был задержан, сообщил телерадиовещатель Yle со ссылкой на местную пограничную охрану."Мы связались с его родителями и попытались разобраться в ситуации вместе с ними", — заявил лейтенант из Пограничной охраны Юго-Восточной Финляндии.По данным издания, инцидент произошел в районе Кархусуо в Иматре 31 января. Подросток пересек границу в одиночку.Ранее телерадиовещатель также сообщал, что школьника в Финляндии не пустили на экскурсию на атомную электростанцию "Олкилуото" из-за его российского гражданства вдобавок к финскому. По словам директора гимназии, записавшимся на экскурсию ученикам нужно было предварительно заполнить анкету с личными данными. После отправки анкет АЭС уведомила учебное учреждение о недопуске одного ребенка на экскурсию.

https://ria.ru/20250129/finlyandiya-1996140238.html

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