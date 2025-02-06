https://ria.ru/20250206/granitsa-1997851992.html
В Финляндии заявили о незаконном пересечении подростка границы с Россией
В Финляндии заявили о незаконном пересечении подростка границы с Россией - РИА Новости, 07.02.2025
В Финляндии заявили о незаконном пересечении подростка границы с Россией
В Финляндии несовершеннолетний подросток без разрешения пересек границу с Россией и был задержан, сообщил телерадиовещатель Yle со ссылкой на местную... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-06T23:11:00+03:00
2025-02-06T23:11:00+03:00
2025-02-07T01:16:00+03:00
в мире
финляндия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910622516_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_cf9ff2d9b6f776c9c34867490886c166.jpg
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В Финляндии несовершеннолетний подросток без разрешения пересек границу с Россией и был задержан, сообщил телерадиовещатель Yle со ссылкой на местную пограничную охрану."Мы связались с его родителями и попытались разобраться в ситуации вместе с ними", — заявил лейтенант из Пограничной охраны Юго-Восточной Финляндии.По данным издания, инцидент произошел в районе Кархусуо в Иматре 31 января. Подросток пересек границу в одиночку.Ранее телерадиовещатель также сообщал, что школьника в Финляндии не пустили на экскурсию на атомную электростанцию "Олкилуото" из-за его российского гражданства вдобавок к финскому. По словам директора гимназии, записавшимся на экскурсию ученикам нужно было предварительно заполнить анкету с личными данными. После отправки анкет АЭС уведомила учебное учреждение о недопуске одного ребенка на экскурсию.
https://ria.ru/20250129/finlyandiya-1996140238.html
финляндия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910622516_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_e5264f84653b2670dd310ca578aaa212.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, россия
В мире, Финляндия, Россия
В Финляндии заявили о незаконном пересечении подростка границы с Россией
Yle: подросток из Финляндии незаконно пересек границу с Россией в районе Иматры