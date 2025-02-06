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В Финляндии заявили о незаконном пересечении подростка границы с Россией - РИА Новости, 07.02.2025
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23:11 06.02.2025 (обновлено: 01:16 07.02.2025)
https://ria.ru/20250206/granitsa-1997851992.html
В Финляндии заявили о незаконном пересечении подростка границы с Россией
В Финляндии заявили о незаконном пересечении подростка границы с Россией - РИА Новости, 07.02.2025
В Финляндии заявили о незаконном пересечении подростка границы с Россией
В Финляндии несовершеннолетний подросток без разрешения пересек границу с Россией и был задержан, сообщил телерадиовещатель Yle со ссылкой на местную... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-06T23:11:00+03:00
2025-02-07T01:16:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В Финляндии несовершеннолетний подросток без разрешения пересек границу с Россией и был задержан, сообщил телерадиовещатель Yle со ссылкой на местную пограничную охрану."Мы связались с его родителями и попытались разобраться в ситуации вместе с ними", — заявил лейтенант из Пограничной охраны Юго-Восточной Финляндии.По данным издания, инцидент произошел в районе Кархусуо в Иматре 31 января. Подросток пересек границу в одиночку.Ранее телерадиовещатель также сообщал, что школьника в Финляндии не пустили на экскурсию на атомную электростанцию "Олкилуото" из-за его российского гражданства вдобавок к финскому. По словам директора гимназии, записавшимся на экскурсию ученикам нужно было предварительно заполнить анкету с личными данными. После отправки анкет АЭС уведомила учебное учреждение о недопуске одного ребенка на экскурсию.
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в мире, финляндия, россия
В мире, Финляндия, Россия
В Финляндии заявили о незаконном пересечении подростка границы с Россией

Yle: подросток из Финляндии незаконно пересек границу с Россией в районе Иматры

© AP Photo / Sergei GritsЗакрытый погранпереход на границе Финляндии и России
Закрытый погранпереход на границе Финляндии и России - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Закрытый погранпереход на границе Финляндии и России. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В Финляндии несовершеннолетний подросток без разрешения пересек границу с Россией и был задержан, сообщил телерадиовещатель Yle со ссылкой на местную пограничную охрану.
"Мы связались с его родителями и попытались разобраться в ситуации вместе с ними", — заявил лейтенант из Пограничной охраны Юго-Восточной Финляндии.
По данным издания, инцидент произошел в районе Кархусуо в Иматре 31 января. Подросток пересек границу в одиночку.
Ранее телерадиовещатель также сообщал, что школьника в Финляндии не пустили на экскурсию на атомную электростанцию "Олкилуото" из-за его российского гражданства вдобавок к финскому. По словам директора гимназии, записавшимся на экскурсию ученикам нужно было предварительно заполнить анкету с личными данными. После отправки анкет АЭС уведомила учебное учреждение о недопуске одного ребенка на экскурсию.
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