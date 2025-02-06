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В Киеве сработала ПВО
В Киеве сработала ПВО - РИА Новости, 06.02.2025
В Киеве сработала ПВО
Взрывы, связанные с работой украинской ПВО, прогремели в четверг в Киевской области, сообщает Киевская областная военная администрация. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T23:16:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Взрывы, связанные с работой украинской ПВО, прогремели в четверг в Киевской области, сообщает Киевская областная военная администрация. "Киевская область. В регионе работают силы ПВО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога звучит в ряде регионов страны, в том числе и в Киевской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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