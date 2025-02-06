https://ria.ru/20250206/ukraina-1997850287.html
В Ахтырке прогремел еще один взрыв
В Ахтырке прогремел еще один взрыв - РИА Новости, 06.02.2025
В Ахтырке прогремел еще один взрыв
Взрыв вновь прогремел в четверг в городе Ахтырка, расположенном в Сумской области Украины, сообщает украинское издание "Общественное Сумы", РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T22:51:00+03:00
2025-02-06T22:51:00+03:00
2025-02-06T22:51:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Взрыв вновь прогремел в четверг в городе Ахтырка, расположенном в Сумской области Украины, сообщает украинское издание "Общественное Сумы", Ранее в четверг украинское издание "Страна.ua" сообщало о взрыве в городе. "В Ахтырке был слышен взрыв, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в Telegram-канале издания. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога по состоянию на 22.43 мск объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Официальной информации о взрыве не поступало. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250206/podpole-1997847430.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Ахтырке прогремел еще один взрыв
В Ахтырке в Сумской области прогремел еще один взрыв