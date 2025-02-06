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В Армении арестовали россиян по подозрению в хулиганстве
В Армении арестовали россиян по подозрению в хулиганстве - РИА Новости, 06.02.2025
В Армении арестовали россиян по подозрению в хулиганстве
Суд в Армении арестовал по подозрению в хулиганстве граждан РФ и Литвы, которые, по данным следствия, раскрасили вагоны ереванского метро, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T23:41:00+03:00
2025-02-06T23:41:00+03:00
2025-02-06T23:41:00+03:00
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ЕРЕВАН, 6 фев – РИА Новости. Суд в Армении арестовал по подозрению в хулиганстве граждан РФ и Литвы, которые, по данным следствия, раскрасили вагоны ереванского метро, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного комитета Армении. Третьего февраля в МВД Армении сообщили РИА Новости, что правоохранительные органы республики задержали за хулиганство на границе с Грузией четырех граждан РФ и одного гражданина Литвы, которых подозревали в том, что они раскрасили вагоны ереванского метро. Отмечалось, что инцидент произошел вечером 1 февраля на открытом участке линии метрополитена. По данным ведомства, сначала злоумышленники сорвали стоп-кран, а после остановки состава перелезли через заграждение и, подбежав к вагонам поезда, разрисовали краской вагоны. "В отношении пятерых лиц (судом – ред.) избрана мера пресечения в виде ареста", - заявила собеседница агентства.
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В мире, Армения, Россия, Литва, Происшествия
В Армении арестовали россиян по подозрению в хулиганстве
Суд в Армении арестовал по подозрению в хулиганстве граждан России и Литвы