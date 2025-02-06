Россия не согласится на заморозку конфликта на Украине, заявил посол
Посол Мешков: Россия не поддастся на уловки о заморозке конфликта на Украине
© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Франции и княжестве Монако Алексей Мешков
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Франции и княжестве Монако Алексей Мешков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 6 фев - РИА Новости. Россия не поддастся на уловки Запада, желающего заморозить боевые действия на Украине с тем, чтобы перевооружить Киев, заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.
"На Западе есть желание - когда они видят, как рушится фронт на Украине, - срочно заморозить боевые действия, разместить там свои контингенты и начать перевооружение украинских войск. Мы это все видим и на такие уловки вряд ли поддадимся", - сказал дипломат.
Ранее в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заморозка российско-украинского конфликта или временное перемирие неприемлемы, потому как будут использованы Западом для укрепления военного потенциала киевского режима.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
При этом президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе 2025 года заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".