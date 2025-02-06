https://ria.ru/20250206/posol-1997852981.html

Россия не согласится на заморозку конфликта на Украине, заявил посол

Россия не согласится на заморозку конфликта на Украине, заявил посол - РИА Новости, 06.02.2025

Россия не согласится на заморозку конфликта на Украине, заявил посол

Россия не поддастся на уловки Запада, желающего заморозить боевые действия на Украине с тем, чтобы перевооружить Киев, заявил РИА Новости посол России во... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T23:37:00+03:00

2025-02-06T23:37:00+03:00

2025-02-06T23:37:00+03:00

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ПАРИЖ, 6 фев - РИА Новости. Россия не поддастся на уловки Запада, желающего заморозить боевые действия на Украине с тем, чтобы перевооружить Киев, заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков. "На Западе есть желание - когда они видят, как рушится фронт на Украине, - срочно заморозить боевые действия, разместить там свои контингенты и начать перевооружение украинских войск. Мы это все видим и на такие уловки вряд ли поддадимся", - сказал дипломат. Ранее в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заморозка российско-украинского конфликта или временное перемирие неприемлемы, потому как будут использованы Западом для укрепления военного потенциала киевского режима. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. При этом президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе 2025 года заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

https://ria.ru/20250206/zelenskiy-1997844831.html

https://ria.ru/20250206/finljandija-1997823085.html

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в мире, россия, украина, франция, алексей мешков