https://ria.ru/20250206/netanjahu-1997853598.html

Нетаньяху назвал условие завершения конфликта в Газе

Нетаньяху назвал условие завершения конфликта в Газе - РИА Новости, 06.02.2025

Нетаньяху назвал условие завершения конфликта в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе визита в США заявил американским коллегам, что готов завершить конфликт в секторе Газа, если руководство... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T23:36:00+03:00

2025-02-06T23:36:00+03:00

2025-02-06T23:41:00+03:00

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биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе визита в США заявил американским коллегам, что готов завершить конфликт в секторе Газа, если руководство палестинского движения ХАМАС покинет регион и отправится в изгнание в третью страну, сообщает портал Axios со ссылкой на американские и израильские источники. В воскресенье Нетаньяху прибыл в Вашингтон в качестве первого иностранного лидера, которого президент США пригласил в Белый дом после своей инаугурации. "По данным двух источников в США и одного источника в Израиле, в ходе встреч в Вашингтоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил план прекращения войны в Газе в обмен на отказ ХАМАС от власти и выезд его лидеров из сектора Газа", - пишет портал. Источники в США сообщили, что Нетаньяху заявил американским чиновникам, что хочет продлить первую фазу соглашения прекращения огня, чтобы освободить больше заложников в обмен на палестинских заключенных. Другой источник уточнил, что при таком развитии может быть освобождено не более двух-трех дополнительных израильских пленников. Американские источники сообщили, что Нетаньяху дал понять, что если первая фаза будет продлена, то в ходе переговоров по второй фазе соглашения он намерен представить ХАМАС предложение, которое включает "прекращение войны в Газе и освобождение "старших" палестинских заключенных", которых Израиль не согласился освободить на первой фазе соглашения. Чиновники из США также сообщили, что Нетаньяху взамен требует, чтобы лидеры ХАМАС освободили оставшихся заложников, отказались от власти в секторе Газа и отправились в изгнание. Тем не менее, высокопоставленные израильские источники портала утверждают, что ХАМАС уже согласился отказаться от гражданского контроля над сектором Газа и передать ответственность за процесс его восстановления в другие руки, однако не готов отказаться от своей военной мощи или расформировать свое военное крыло. Высокопоставленный израильский чиновник также оценил, что шансы на то, что руководители ХАМАС в секторе Газа согласятся отправиться в изгнание, "крайне низки". С 19 января в секторе Газа реализуется первый этап сделки между Израилем и ХАМАС о перемирии и обмене израильских заложников на палестинских заключенных, рассчитанный на 42 дня. За две недели реализации соглашения Израиль получил 18 заложников и освободил из тюрем более 500 палестинских заключенных, включая тех, кто был осужден на пожизненные сроки за терроризм. Параллельно в рамках сделки Израиль позволил жителями сектора Газа перемещаться с юга на север анклава, а израильские войска покидают позиции внутри сектора Газа в соответствии с соглашением. С началом перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в анклав. Второй этап сделки подразумевает полное прекращение войны в секторе Газа и полный вывод израильских войск в обмен на освобождение всех удерживаемых в Газе заложников, включая погибших. Известно при этом, что Израиль не готов прекращать войну, пока ХАМАС сохраняет контроль над анклавом. ХАМАС в свою очередь заявляет, что выполнит свою часть сделки только при получении гарантий, что Израиль прекратит войну и выведет свои силы из палестинского анклава.

https://ria.ru/20250206/trump-1997757838.html

https://ria.ru/20250206/ssha-1997638926.html

https://ria.ru/20250205/izrail-1997551964.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, сша, вашингтон (штат), биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году