https://ria.ru/20250206/finlyandiya-1997852764.html

В Финляндии не хотят понимать причины конфликта на Украине, заявил посол

В Финляндии не хотят понимать причины конфликта на Украине, заявил посол - РИА Новости, 06.02.2025

В Финляндии не хотят понимать причины конфликта на Украине, заявил посол

Финское руководство отказывается понимать первопричины украинского конфликта и неверно оценивает его перспективы, заявил в интервью РИА Новости посол России в... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T23:29:00+03:00

2025-02-06T23:29:00+03:00

2025-02-06T23:29:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Финское руководство отказывается понимать первопричины украинского конфликта и неверно оценивает его перспективы, заявил в интервью РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов. "В Хельсинки отказываются понимать первопричины конфликта и неверно оценивают его перспективы. Власти страны настаивают, что условия для достижения мира должны определяться исключительно Киевом, продолжают говорить о необходимости нанести России "стратегическое поражение" на поле боя", - сказал посол. Глава дипмиссии добавил, что при таких подходах Финляндия рискует стать одной из последних стран, которые осознают иллюзорность подобных надежд и безальтернативность политического пути урегулирования ситуации.

https://ria.ru/20250206/finljandija-1997823085.html

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