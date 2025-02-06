https://ria.ru/20250206/finlyandiya-1997852764.html
В Финляндии не хотят понимать причины конфликта на Украине, заявил посол
В Финляндии не хотят понимать причины конфликта на Украине, заявил посол - РИА Новости, 06.02.2025
В Финляндии не хотят понимать причины конфликта на Украине, заявил посол
Финское руководство отказывается понимать первопричины украинского конфликта и неверно оценивает его перспективы, заявил в интервью РИА Новости посол России в... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T23:29:00+03:00
2025-02-06T23:29:00+03:00
2025-02-06T23:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
финляндия
павел кузнецов
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926077385_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_20a28ea63f09c6d07a8d4512963b636a.png
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Финское руководство отказывается понимать первопричины украинского конфликта и неверно оценивает его перспективы, заявил в интервью РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов. "В Хельсинки отказываются понимать первопричины конфликта и неверно оценивают его перспективы. Власти страны настаивают, что условия для достижения мира должны определяться исключительно Киевом, продолжают говорить о необходимости нанести России "стратегическое поражение" на поле боя", - сказал посол. Глава дипмиссии добавил, что при таких подходах Финляндия рискует стать одной из последних стран, которые осознают иллюзорность подобных надежд и безальтернативность политического пути урегулирования ситуации.
https://ria.ru/20250206/finljandija-1997823085.html
россия
финляндия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926077385_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_9a2b857f1e2dcbf76b3ba68e730f662c.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, финляндия, павел кузнецов, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Финляндия, Павел Кузнецов, Украина
В Финляндии не хотят понимать причины конфликта на Украине, заявил посол
Посол Кузнецов: финские власти не хотят понимать причины конфликта на Украине