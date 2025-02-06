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В Финляндии не хотят понимать причины конфликта на Украине, заявил посол - РИА Новости, 06.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:29 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/finlyandiya-1997852764.html
В Финляндии не хотят понимать причины конфликта на Украине, заявил посол
В Финляндии не хотят понимать причины конфликта на Украине, заявил посол - РИА Новости, 06.02.2025
В Финляндии не хотят понимать причины конфликта на Украине, заявил посол
Финское руководство отказывается понимать первопричины украинского конфликта и неверно оценивает его перспективы, заявил в интервью РИА Новости посол России в... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T23:29:00+03:00
2025-02-06T23:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
финляндия
павел кузнецов
украина
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Финское руководство отказывается понимать первопричины украинского конфликта и неверно оценивает его перспективы, заявил в интервью РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов. "В Хельсинки отказываются понимать первопричины конфликта и неверно оценивают его перспективы. Власти страны настаивают, что условия для достижения мира должны определяться исключительно Киевом, продолжают говорить о необходимости нанести России "стратегическое поражение" на поле боя", - сказал посол. Глава дипмиссии добавил, что при таких подходах Финляндия рискует стать одной из последних стран, которые осознают иллюзорность подобных надежд и безальтернативность политического пути урегулирования ситуации.
https://ria.ru/20250206/finljandija-1997823085.html
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в мире, россия, финляндия, павел кузнецов, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Финляндия, Павел Кузнецов, Украина
В Финляндии не хотят понимать причины конфликта на Украине, заявил посол

Посол Кузнецов: финские власти не хотят понимать причины конфликта на Украине

© Фото : предоставлено посольством России в ФинляндииПосол России в Финляндии Павел Кузнецов
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© Фото : предоставлено посольством России в Финляндии
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Финское руководство отказывается понимать первопричины украинского конфликта и неверно оценивает его перспективы, заявил в интервью РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов.
Хельсинки отказываются понимать первопричины конфликта и неверно оценивают его перспективы. Власти страны настаивают, что условия для достижения мира должны определяться исключительно Киевом, продолжают говорить о необходимости нанести России "стратегическое поражение" на поле боя", - сказал посол.
Глава дипмиссии добавил, что при таких подходах Финляндия рискует стать одной из последних стран, которые осознают иллюзорность подобных надежд и безальтернативность политического пути урегулирования ситуации.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
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Вчера, 19:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияФинляндияПавел КузнецовУкраина
 
 
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