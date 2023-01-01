Рейтинг@Mail.ru
Архив новостей за 18.09.2025 - РИА Новости
Архив за 18.09.2025

Эрлинг Холанд"Манчестер Сити" дожал "Наполи" в первом туре Лиги чемпионов
18 сентября, 23:55
1274
ФутболСпортЭрлинг ХоландЖереми ДокуДжованни Ди ЛоренцоНаполиМанчестер СитиЛига чемпионов 2025-2026
Генеральная Ассамблея ООНРоссия призвала США пересмотреть решение о визах делегации Палестины
18 сентября, 23:52
1141
В миреСШАРоссияВашингтон (штат)Василий НебензяМахмуд АббасООНГенеральная Ассамблея ООНГосударственный департамент США
Егор СуринХоккеист "Локомотива" рассказал о настрое на матч с ЦСКА
18 сентября, 23:46
135
ХоккейМоскваИгорь НикитинБоб ХартлиКХЛ 2025-2026
Протесты в ПарижеВ МВД Франции назвали число пострадавших в ходе протестов правоохранителей
18 сентября, 23:44
528
В миреЕвропаФранцияФрансуа БайруСебастьян Лекорню
Владимир ПутинПутин освободил Козака от должности
18 сентября, 23:43
45698
ПолитикаРоссияДмитрий КозакВладимир Путин
Президент США Дональд ТрампТрамп прокомментировал инцидент с беспилотниками в Польше
18 сентября, 23:41
9627
В миреПольшаРоссияБелоруссияДональд ТрампДональд ТускУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзНАТО
Главный тренер ХК Локомотив Боб ХартлиХартли: не было цели обыграть конкретно Никитина
18 сентября, 23:35
189
ХоккейСпортМоскваБоб ХартлиИгорь НикитинКХЛ 2025-2026
Игорь НикитинНикитин оценил степень принципиальности матча против "Локомотива"
18 сентября, 23:34
308
ХоккейСпортМоскваИгорь НикитинКХЛ 2025-2026ЦСКАЛокомотив (Ярославль)
Президент РФ Владимир ПутинПутин поддержал ряд предложений партии "Новые люди"
18 сентября, 23:30
1632
РоссияНово-Огарево (Московская область)УкраинаАлексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди")Владимир ПутинГосдума РФПолитика
Леонид СлуцкийНеобходимо создать равные с Москвой возможности в регионах, заявил Слуцкий
18 сентября, 23:26
635
МоскваРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ПутинДмитрий ПесковЛДПРЕдиная Россия
Максим ДревальДреваль прокомментировал отсутствие Дня Победы в школах Молдавии
18 сентября, 23:23
534
ОбществоМолдавияМаксим Древаль
Президент Владимир Путин на Рождественском богослуженииПутин и Мишустин — православные люди, отметил патриарх Кирилл
18 сентября, 23:19
5212
КазахстанМихаил МишустинВладимир ПутинПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Общество
Президент США Дональд ТрампТрамп допустил введение Великобританией новых санкций против России
18 сентября, 23:17
1189
В миреРоссияВеликобританияСШАДональд ТрампВладимир ПутинНАТОСанкции в отношении России
Президент США Дональд ТрампТрамп ответил на вопрос о прекращении огня на Украине
18 сентября, 23:12
5123
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир Путин
УдобренияРоссиян предупредили об опасности популярного удобрения
18 сентября, 23:11
5598
ОбществоРоссия
Дети в школеПрокуратура проверит следствие по делу парня, зашедшего с ножом в школу
18 сентября, 23:09
695
ПроисшествияВоронежская областьОстрогожский районРоссия
СейсмографНа Камчатке зафиксировали серию из четырех афтершоков после землетрясения
18 сентября, 23:05
768
КамчаткаСШАПетропавловск-КамчатскийВладимир СолодовРоссийская академия наукПроисшествия
Тихоокеанское побережье полуострова КамчаткаЖителей Камчатки предупредили о возможных последствиях землетрясения
18 сентября, 22:59
1056
ПроисшествияКамчаткаПетропавловск-КамчатскийВладимир СолодовРоссийская академия наук
Участники акции протеста, организованной крупнейшими профсоюзами против сокращения бюджета, в Нанте, ФранцияВо Франции более полумиллиона человек вышли на акции протеста
18 сентября, 22:56
1573
В миреФранцияПарижЕвропаФрансуа БайруСебастьян Лекорню
Бойцы-хуситы в ЙеменеХуситы заявили о новой атаке на Тель-Авив
18 сентября, 22:56
1261
В миреЙеменТель-АвивИзраильАнсар Алла
Заголовок открываемого материала