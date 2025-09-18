https://ria.ru/20250918/zemletryaseniya-2042852345.html

На Камчатке зафиксировали серию из четырех афтершоков после землетрясения

2025-09-18T23:05:00+03:00

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Серия из четырех афтершоков зафиксирована после землетрясения магнитудой 7,2 на Камчатке, сообщает геологическая служба США (USGS).В четверг камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН сообщил, что землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировано у берегов Камчатки. Губернатор региона Владимир Солодов объявил об угрозе цунами по восточному побережью полуострова.По данным ведомства, первый афтершок магнитудой 5,8 произошел в 157 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 10 километров, второй афтершок магнитудой 5,4 был зафиксирован в 146 километрах от города на глубине 32,8 километра.Позднее служба сообщила о еще двух афтершоках магнитудой 5,6 и 5,1.На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Сейсмологи характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.

