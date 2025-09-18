https://ria.ru/20250918/zemletryaseniya-2042852345.html
На Камчатке зафиксировали серию из четырех афтершоков после землетрясения
На Камчатке зафиксировали серию из четырех афтершоков после землетрясения
Серия из четырех афтершоков зафиксирована после землетрясения магнитудой 7,2 на Камчатке, сообщает геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Серия из четырех афтершоков зафиксирована после землетрясения магнитудой 7,2 на Камчатке, сообщает геологическая служба США (USGS).В четверг камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН сообщил, что землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировано у берегов Камчатки. Губернатор региона Владимир Солодов объявил об угрозе цунами по восточному побережью полуострова.По данным ведомства, первый афтершок магнитудой 5,8 произошел в 157 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 10 километров, второй афтершок магнитудой 5,4 был зафиксирован в 146 километрах от города на глубине 32,8 километра.Позднее служба сообщила о еще двух афтершоках магнитудой 5,6 и 5,1.На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Сейсмологи характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.
