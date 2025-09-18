Рейтинг@Mail.ru
Россия призвала США пересмотреть решение о визах делегации Палестины - РИА Новости, 18.09.2025
23:52 18.09.2025
Россия призвала США пересмотреть решение о визах делегации Палестины
Россия призвала США пересмотреть решение о визах делегации Палестины - РИА Новости, 18.09.2025
Россия призвала США пересмотреть решение о визах делегации Палестины
РИА Новости, 18.09.2025
Добавлены подробности (3 абзац) ООН, 18 сен – РИА Новости. РФ призывает США пересмотреть свое решение об отказе в выдаче виз палестинской делегации на неделю высокого уровня Генассамблеи ООН, сообщил постпред при ООН Василий Небензя. "Призываем Вашингтон пересмотреть свое решение об отказе в выдаче виз членам палестинской делегации на неделю высокого уровня Генассамблеи", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН. Российский дипломат также отметил, что попытки США использовать "визовый рычаг" для продавливания собственных политических интересов "возмутительны". Госдеп США 29 августа сообщил, что ведомство в преддверии сессии Генеральной ассамблеи ООН отзывает визы или отказывает в них представителям Палестины, в том числе главе палестинской администрации Махмуду Аббасу.
в мире, сша, россия, вашингтон (штат), василий небензя, махмуд аббас, оон, генеральная ассамблея оон, государственный департамент сша
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Василий Небензя, Махмуд Аббас, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Государственный департамент США
Россия призвала США пересмотреть решение о визах делегации Палестины

Россия призвала США пересмотреть решение о визах делегации Палестины на ГА ООН

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГенеральная Ассамблея ООН
Генеральная Ассамблея ООН - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Генеральная Ассамблея ООН. Архивное фото
ООН, 18 сен – РИА Новости. РФ призывает США пересмотреть свое решение об отказе в выдаче виз палестинской делегации на неделю высокого уровня Генассамблеи ООН, сообщил постпред при ООН Василий Небензя.
"Призываем Вашингтон пересмотреть свое решение об отказе в выдаче виз членам палестинской делегации на неделю высокого уровня Генассамблеи", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
Российский дипломат также отметил, что попытки США использовать "визовый рычаг" для продавливания собственных политических интересов "возмутительны".
Госдеп США 29 августа сообщил, что ведомство в преддверии сессии Генеральной ассамблеи ООН отзывает визы или отказывает в них представителям Палестины, в том числе главе палестинской администрации Махмуду Аббасу.
США приостановили выдачу различных виз палестинцам
1 сентября, 02:17
 
В миреСШАРоссияВашингтон (штат)Василий НебензяМахмуд АббасООНГенеральная Ассамблея ООНГосударственный департамент США
 
 
