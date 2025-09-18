https://ria.ru/20250918/viza-2042856206.html
Россия призвала США пересмотреть решение о визах делегации Палестины
Россия призвала США пересмотреть решение о визах делегации Палестины - РИА Новости, 18.09.2025
Россия призвала США пересмотреть решение о визах делегации Палестины
РИА Новости, 18.09.2025
Добавлены подробности (3 абзац) ООН, 18 сен – РИА Новости. РФ призывает США пересмотреть свое решение об отказе в выдаче виз палестинской делегации на неделю высокого уровня Генассамблеи ООН, сообщил постпред при ООН Василий Небензя. "Призываем Вашингтон пересмотреть свое решение об отказе в выдаче виз членам палестинской делегации на неделю высокого уровня Генассамблеи", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН. Российский дипломат также отметил, что попытки США использовать "визовый рычаг" для продавливания собственных политических интересов "возмутительны". Госдеп США 29 августа сообщил, что ведомство в преддверии сессии Генеральной ассамблеи ООН отзывает визы или отказывает в них представителям Палестины, в том числе главе палестинской администрации Махмуду Аббасу.
Россия призвала США пересмотреть решение о визах делегации Палестины
Россия призвала США пересмотреть решение о визах делегации Палестины на ГА ООН