https://ria.ru/20250918/putin-2042854050.html
Путин поддержал ряд предложений партии "Новые люди"
Путин поддержал ряд предложений партии "Новые люди" - РИА Новости, 18.09.2025
Путин поддержал ряд предложений партии "Новые люди"
Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что глава государства поддержал ряд предложений... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T23:30:00+03:00
2025-09-18T23:30:00+03:00
2025-09-18T23:30:00+03:00
россия
ново-огарево (московская область)
украина
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
владимир путин
госдума рф
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042530711_0:0:3029:1704_1920x0_80_0_0_13117eb71daaf838e14081ad3f4c2a61.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что глава государства поддержал ряд предложений партии, связанных с пополнением бюджета. В четверг Путин в Ново-Огарево встретился с лидерами всех фракций в Госдуме, после чего провел отдельные встречи с руководителями фракций. "Практически все вопросы, которые мы поднимали, президент внимательно выслушал и очень многие поддержал, в частности, целый ряд предложений "Новых людей", связанных с пополнением бюджета", - сказал Нечаев журналистам по итогам встречи с Путиным. Он напомнил, что три года назад "Новые люди" предложили ввести повышенные таможенные пошлины для товаров из стран Запада. По его словам, за два года это принесло в бюджет России больше 100 миллиардов рублей, а в этом году, по оценкам, это будет еще 75 миллиардов. "При этом западные компании начали обходить эти таможенные пошлины повышенные, извозя из дружественных нам стран свою продукцию. Я сегодня предложил эту лазейку устранить, тем более, что среди этих компаний есть компании, которые очень плохо относятся к России, критикуют нас, спонсируют Украину в тех или иных формах", - добавил Нечаев. Он отметил, что Россия в ответ на те санкции, которые Запад вводит в отношении страны, всего лишь поднимает таможенные пошлины, что намного демократичнее, и добавил, что Россия не запрещает поставки товаров, потому что думает о своих потребителях, в отличие от Запада.
https://ria.ru/20250918/byudzhet-2042669340.html
https://ria.ru/20250813/putin-2035006648.html
россия
ново-огарево (московская область)
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ново-огарево (московская область), украина, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), владимир путин, госдума рф, политика
Россия, Ново-Огарево (Московская область), Украина, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Владимир Путин, Госдума РФ, Политика
Путин поддержал ряд предложений партии "Новые люди"
Путин поддержал ряд предложений партии "Новые люди" по пополнению бюджета