Путин поддержал ряд предложений партии "Новые люди"

Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что глава государства поддержал ряд предложений... РИА Новости, 18.09.2025

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что глава государства поддержал ряд предложений партии, связанных с пополнением бюджета. В четверг Путин в Ново-Огарево встретился с лидерами всех фракций в Госдуме, после чего провел отдельные встречи с руководителями фракций. "Практически все вопросы, которые мы поднимали, президент внимательно выслушал и очень многие поддержал, в частности, целый ряд предложений "Новых людей", связанных с пополнением бюджета", - сказал Нечаев журналистам по итогам встречи с Путиным. Он напомнил, что три года назад "Новые люди" предложили ввести повышенные таможенные пошлины для товаров из стран Запада. По его словам, за два года это принесло в бюджет России больше 100 миллиардов рублей, а в этом году, по оценкам, это будет еще 75 миллиардов. "При этом западные компании начали обходить эти таможенные пошлины повышенные, извозя из дружественных нам стран свою продукцию. Я сегодня предложил эту лазейку устранить, тем более, что среди этих компаний есть компании, которые очень плохо относятся к России, критикуют нас, спонсируют Украину в тех или иных формах", - добавил Нечаев. Он отметил, что Россия в ответ на те санкции, которые Запад вводит в отношении страны, всего лишь поднимает таможенные пошлины, что намного демократичнее, и добавил, что Россия не запрещает поставки товаров, потому что думает о своих потребителях, в отличие от Запада.

