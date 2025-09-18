https://ria.ru/20250918/tramp-2042853084.html
Трамп ответил на вопрос о прекращении огня на Украине
Трамп ответил на вопрос о прекращении огня на Украине - РИА Новости, 18.09.2025
Трамп ответил на вопрос о прекращении огня на Украине
Президент США Дональд Трамп считает несвоевременным обращаться к российскому лидеру Владимиру Путину по поводу прекращения огня на Украине, передает агентство...
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает несвоевременным обращаться к российскому лидеру Владимиру Путину по поводу прекращения огня на Украине, передает агентство Блумберг. "Мне кажется сейчас не время. Но в нужный момент, если придется, я буду действовать жестко", - ответил находившийся на борту президентского самолета Трамп на вопрос о прекращении огня. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что условия России по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными. Он уточнил, что, если Киев считает, что пока не нужно иметь дело с Москвой, Россия может подождать. Президент также подчеркнул необходимость установления долгосрочного - без всяких временных ограничений - мира на Украине.
Трамп ответил на вопрос о прекращении огня на Украине
