Трамп ответил на вопрос о прекращении огня на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:12 18.09.2025
Трамп ответил на вопрос о прекращении огня на Украине
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает несвоевременным обращаться к российскому лидеру Владимиру Путину по поводу прекращения огня на Украине, передает агентство Блумберг. "Мне кажется сейчас не время. Но в нужный момент, если придется, я буду действовать жестко", - ответил находившийся на борту президентского самолета Трамп на вопрос о прекращении огня. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что условия России по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными. Он уточнил, что, если Киев считает, что пока не нужно иметь дело с Москвой, Россия может подождать. Президент также подчеркнул необходимость установления долгосрочного - без всяких временных ограничений - мира на Украине.
в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / POOL
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает несвоевременным обращаться к российскому лидеру Владимиру Путину по поводу прекращения огня на Украине, передает агентство Блумберг.
"Мне кажется сейчас не время. Но в нужный момент, если придется, я буду действовать жестко", - ответил находившийся на борту президентского самолета Трамп на вопрос о прекращении огня.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что условия России по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными. Он уточнил, что, если Киев считает, что пока не нужно иметь дело с Москвой, Россия может подождать. Президент также подчеркнул необходимость установления долгосрочного - без всяких временных ограничений - мира на Украине.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что Путин "подвел его"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
 
 
