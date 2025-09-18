Рейтинг@Mail.ru
Жителей Камчатки предупредили о возможных последствиях землетрясения
22:59 18.09.2025
Жителей Камчатки предупредили о возможных последствиях землетрясения
Жителей Камчатки предупредили о возможных последствиях землетрясения
Возможны подходы волн от 0,1 метра до 1,5 метра после сильного землетрясения у берегов Камчатки, сообщает ГУМЧС региона. РИА Новости, 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Возможны подходы волн от 0,1 метра до 1,5 метра после сильного землетрясения у берегов Камчатки, сообщает ГУМЧС региона. Ранее на сайте камчатского филиала федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба Российской академии наук" сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировано у берегов Камчатки. Позднее губернатор Владимир Солодов сообщил, что все службы переведены в режим повышенной готовности после землетрясения, угроза цунами объявлена по восточному побережью Камчатки, проводится оповещение населения. "Село Никольское, посёлок Усть-Камчатск возможен подход волны до 0,5 метра. Мыс Лопатка - до 1,5 метров, Петропавловск-Камчатский - до 0,1 метра. Не подходите близко к воде", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Жителей Камчатки предупредили о возможных последствиях землетрясения

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Возможны подходы волн от 0,1 метра до 1,5 метра после сильного землетрясения у берегов Камчатки, сообщает ГУМЧС региона.
Ранее на сайте камчатского филиала федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба Российской академии наук" сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировано у берегов Камчатки. Позднее губернатор Владимир Солодов сообщил, что все службы переведены в режим повышенной готовности после землетрясения, угроза цунами объявлена по восточному побережью Камчатки, проводится оповещение населения.
"Село Никольское, посёлок Усть-Камчатск возможен подход волны до 0,5 метра. Мыс Лопатка - до 1,5 метров, Петропавловск-Камчатский - до 0,1 метра. Не подходите близко к воде", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
