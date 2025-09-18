Рейтинг@Mail.ru
Древаль прокомментировал отсутствие Дня Победы в школах Молдавии
18.09.2025
Древаль прокомментировал отсутствие Дня Победы в школах Молдавии
Древаль прокомментировал отсутствие Дня Победы в школах Молдавии - РИА Новости, 18.09.2025
Древаль прокомментировал отсутствие Дня Победы в школах Молдавии
Глава российского общества "Знание" Максим Древаль, комментируя РИА Новости отсутствие Дня Победы в Великой Отечественной войне в молдавских школьных дневниках, РИА Новости, 18.09.2025
общество
молдавия
максим древаль
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Глава российского общества "Знание" Максим Древаль, комментируя РИА Новости отсутствие Дня Победы в Великой Отечественной войне в молдавских школьных дневниках, заявил, что это предательство памяти тех, кто рисковал жизнью ради свободы и мира. Ранее председатель национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович сообщил, что министерство образования Молдавии направило в школы дневники для учеников, где указано, что 9 мая в республике отмечается только День Европы, а не День Победы в Великой Отечественной войне. "Сегодня, когда власть в Молдавии пытается вытеснить память о 9 мая, заменить ее пресловутым "Днем Европы", это выглядит как предательство памяти тех молдаван-героев, кто рисковал жизнью ради нашего общего Отечества, свободы и мира", - сказал Древаль. Он добавил, что таким образом молдавских школьников лишают истории, чувства сопричастности и гордости за своих предков. "Историческая память - это не какая-то формальность, это фундамент общества, и от того, насколько он крепкий, зависит будущее страны", - заключил глава общества "Знание".
молдавия
общество, молдавия, максим древаль
Общество, Молдавия, Максим Древаль
Древаль прокомментировал отсутствие Дня Победы в школах Молдавии

Древаль: отсутствие Дня Победы в Молдавии является предательством памяти

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Глава российского общества "Знание" Максим Древаль, комментируя РИА Новости отсутствие Дня Победы в Великой Отечественной войне в молдавских школьных дневниках, заявил, что это предательство памяти тех, кто рисковал жизнью ради свободы и мира.
Ранее председатель национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович сообщил, что министерство образования Молдавии направило в школы дневники для учеников, где указано, что 9 мая в республике отмечается только День Европы, а не День Победы в Великой Отечественной войне.
"Сегодня, когда власть в Молдавии пытается вытеснить память о 9 мая, заменить ее пресловутым "Днем Европы", это выглядит как предательство памяти тех молдаван-героев, кто рисковал жизнью ради нашего общего Отечества, свободы и мира", - сказал Древаль.
Он добавил, что таким образом молдавских школьников лишают истории, чувства сопричастности и гордости за своих предков.
"Историческая память - это не какая-то формальность, это фундамент общества, и от того, насколько он крепкий, зависит будущее страны", - заключил глава общества "Знание".
