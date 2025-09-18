Рейтинг@Mail.ru
Трамп допустил введение Великобританией новых санкций против России - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:17 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/tramp-2042853256.html
Трамп допустил введение Великобританией новых санкций против России
Трамп допустил введение Великобританией новых санкций против России - РИА Новости, 18.09.2025
Трамп допустил введение Великобританией новых санкций против России
Президент США Дональд Трамп утвердительно ответил на вопрос, допускает ли он после визита в Великобританию новые санкции Соединенного Королевства против РФ. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T23:17:00+03:00
2025-09-18T23:17:00+03:00
в мире
россия
великобритания
сша
дональд трамп
владимир путин
нато
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032678127_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68f4334aa9ca40ac545571231cda67f2.jpg
ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утвердительно ответил на вопрос, допускает ли он после визита в Великобританию новые санкции Соединенного Королевства против РФ. Аудиозапись разговора с журналистами распространил пул Белого дома. "Да, санкции", - подтвердил Трамп на борту президентского самолета в ответ на вопрос о возможности введения мер против Российской Федерации со стороны руководства Великобритании. Американский лидер добавил, что в ходе визита выразил разочарование тем, что некоторые государства-члены НАТО продолжают покупать нефть из России, при этом руководство Великобритании поддержало его позицию. Рейтер со ссылкой на неназванного представителя американской администрации ранее передало, что Трамп в ходе состоявшегося 4 сентября разговора с лидерами европейских стран выдвинул требование отказаться от закупок нефти российского происхождения. Во вторник он снова повторил эту мысль. В Российской Федерации не раз заявляли, что государство справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Российский президент Владимир Путин ранее констатировал, что политика сдерживания и ослабления Российской Федерации - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250918/tramp-2042849225.html
https://ria.ru/20250916/es-2042152700.html
россия
великобритания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032678127_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_c03ad47cd25dcda99a397318baf9e381.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, великобритания, сша, дональд трамп, владимир путин, нато, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Великобритания, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО, Санкции в отношении России
Трамп допустил введение Великобританией новых санкций против России

Трамп согласился с тем, что Британия может ввести новые санкции против России

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утвердительно ответил на вопрос, допускает ли он после визита в Великобританию новые санкции Соединенного Королевства против РФ.
Аудиозапись разговора с журналистами распространил пул Белого дома.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Трамп допустил, что санкции против Китая положат конец конфликту на Украине
Вчера, 22:39
"Да, санкции", - подтвердил Трамп на борту президентского самолета в ответ на вопрос о возможности введения мер против Российской Федерации со стороны руководства Великобритании.
Американский лидер добавил, что в ходе визита выразил разочарование тем, что некоторые государства-члены НАТО продолжают покупать нефть из России, при этом руководство Великобритании поддержало его позицию.
Рейтер со ссылкой на неназванного представителя американской администрации ранее передало, что Трамп в ходе состоявшегося 4 сентября разговора с лидерами европейских стран выдвинул требование отказаться от закупок нефти российского происхождения. Во вторник он снова повторил эту мысль.
В Российской Федерации не раз заявляли, что государство справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Российский президент Владимир Путин ранее констатировал, что политика сдерживания и ослабления Российской Федерации - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Постпреды в ЕС сняли с повестки обсуждение новых санкций против России
16 сентября, 08:27
 
В миреРоссияВеликобританияСШАДональд ТрампВладимир ПутинНАТОСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала