Президент США Дональд Трамп утвердительно ответил на вопрос, допускает ли он после визита в Великобританию новые санкции Соединенного Королевства против РФ. РИА Новости, 18.09.2025

ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утвердительно ответил на вопрос, допускает ли он после визита в Великобританию новые санкции Соединенного Королевства против РФ. Аудиозапись разговора с журналистами распространил пул Белого дома. "Да, санкции", - подтвердил Трамп на борту президентского самолета в ответ на вопрос о возможности введения мер против Российской Федерации со стороны руководства Великобритании. Американский лидер добавил, что в ходе визита выразил разочарование тем, что некоторые государства-члены НАТО продолжают покупать нефть из России, при этом руководство Великобритании поддержало его позицию. Рейтер со ссылкой на неназванного представителя американской администрации ранее передало, что Трамп в ходе состоявшегося 4 сентября разговора с лидерами европейских стран выдвинул требование отказаться от закупок нефти российского происхождения. Во вторник он снова повторил эту мысль. В Российской Федерации не раз заявляли, что государство справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Российский президент Владимир Путин ранее констатировал, что политика сдерживания и ослабления Российской Федерации - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

2025

