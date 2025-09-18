Рейтинг@Mail.ru
В МВД Франции назвали число пострадавших в ходе протестов правоохранителей
23:44 18.09.2025
В МВД Франции назвали число пострадавших в ходе протестов правоохранителей
Более 25 полицейских и жандармов пострадали в ходе массовых манифестаций по всей Франции против предложенных властями мер жесткой экономии, заявил в четверг... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T23:44:00+03:00
2025-09-18T23:44:00+03:00
ПАРИЖ, 18 сен - РИА Новости. Более 25 полицейских и жандармов пострадали в ходе массовых манифестаций по всей Франции против предложенных властями мер жесткой экономии, заявил в четверг исполняющий обязанности главы МВД Брюно Ретайо. "К сожалению, есть полицейские и жандармы, которые пострадали… Говоря точнее, 26 (правоохранителей – ред.) пострадали", - сказал он на брифинге. Трансляцию вел телеканал BFMTV. По словам Ретайо, к акциям присоединились 7,3 тысячи радикалов. В четверг по всей Франции прошли массовые манифестации и забастовки против мер жесткой экономии, предложенных правительством на фоне бюджетного дефицита и огромного госдолга. Власти ожидали, что на акции выйдут от 600 до 900 тысяч человек. В июле бывший тогда премьером Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны, которое получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Бывший премьер также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов, в том числе и в политических кругах. Депутаты выразили правительству Байру недоверие, после чего оно ушло в отставку. Новый премьер-министр Себастьян Лекорню объявил, что отказался от идеи отмены двух праздничных выходных. Позднее он также пообещал ограничить пожизненные привилегии от государства для бывших премьеров.
Более 25 полицейских и жандармов пострадали в ходе протестов по всей Франции

ПАРИЖ, 18 сен - РИА Новости. Более 25 полицейских и жандармов пострадали в ходе массовых манифестаций по всей Франции против предложенных властями мер жесткой экономии, заявил в четверг исполняющий обязанности главы МВД Брюно Ретайо.
"К сожалению, есть полицейские и жандармы, которые пострадали… Говоря точнее, 26 (правоохранителей – ред.) пострадали", - сказал он на брифинге. Трансляцию вел телеканал BFMTV.
По словам Ретайо, к акциям присоединились 7,3 тысячи радикалов.
В четверг по всей Франции прошли массовые манифестации и забастовки против мер жесткой экономии, предложенных правительством на фоне бюджетного дефицита и огромного госдолга. Власти ожидали, что на акции выйдут от 600 до 900 тысяч человек.
В июле бывший тогда премьером Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны, которое получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Бывший премьер также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая).
Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов, в том числе и в политических кругах. Депутаты выразили правительству Байру недоверие, после чего оно ушло в отставку. Новый премьер-министр Себастьян Лекорню объявил, что отказался от идеи отмены двух праздничных выходных. Позднее он также пообещал ограничить пожизненные привилегии от государства для бывших премьеров.
