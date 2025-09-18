https://ria.ru/20250918/putin-2042855739.html

Путин освободил Козака от должности

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Козака от должности замруководителя администрации главы государства, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Освободить Козака Дмитрия Николаевича от должности заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации", — сказано в документе.В конце августа Владимир Путин подписал указ о мерах по оптимизации структуры администрации президента. Он упразднил два управления: по межрегиональным и культурным связям с зарубежьем и по приграничному сотрудничеству. Вместо них появилось управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству.Чем известен Козак

