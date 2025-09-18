Рейтинг@Mail.ru
Путин освободил Козака от должности - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:43 18.09.2025 (обновлено: 23:58 18.09.2025)
https://ria.ru/20250918/putin-2042855739.html
Путин освободил Козака от должности
Путин освободил Козака от должности - РИА Новости, 18.09.2025
Путин освободил Козака от должности
Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Козака от должности замруководителя администрации главы государства, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T23:43:00+03:00
2025-09-18T23:58:00+03:00
политика
россия
дмитрий козак
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869218852_0:4:3029:1708_1920x0_80_0_0_206b25b38485dd3a670d4977a39a0ead.jpg
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Козака от должности замруководителя администрации главы государства, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.&quot;Освободить Козака Дмитрия Николаевича от должности заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации&quot;, — сказано в документе.В конце августа Владимир Путин подписал указ о мерах по оптимизации структуры администрации президента. Он упразднил два управления: по межрегиональным и культурным связям с зарубежьем и по приграничному сотрудничеству. Вместо них появилось управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству.Чем известен Козак
https://ria.ru/20250918/kozak-2042677822.html
https://ria.ru/20250829/kozak-2038218816.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869218852_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_941127dd67ece0132fae28ed0dc514db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, дмитрий козак, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Козак, Владимир Путин
Путин освободил Козака от должности

Путин освободил Козака от должности замруководителя администрации президента

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Козака от должности замруководителя администрации главы государства, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«

"Освободить Козака Дмитрия Николаевича от должности заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации", — сказано в документе.

Козак занимал этот пост с 24 января 2020 года.

В конце августа Владимир Путин подписал указ о мерах по оптимизации структуры администрации президента. Он упразднил два управления: по межрегиональным и культурным связям с зарубежьем и по приграничному сотрудничеству. Вместо них появилось управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству.
Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Песков ответил на вопрос об отставке Козака
Вчера, 13:02

Чем известен Козак

  • Родился 7 ноября 1958 года в селе Бандурово Кировоградской области Украинской ССР. Окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета (ныне СПбГУ) в 1985-м.
  • С 2000 по 2003 год был замруководителя, а до 2004-го — первым замруководителя администрации президента.
  • С 2004 по 2007 год — полномочный представитель президента в Южном федеральном округе, затем был министром регионального развития.
  • В октябре 14 октября 2008-го был назначен вице-премьером. Курировал подготовку к Олимпиаде в Сочи, вопросы национальной политики, сферу строительства, архитектуры и ЖКХ, социально-экономическое развитие регионов.
  • С марта 2014 года занимался вопросами, связанными с Крымом и Севастополем, с 2018-го курировал в правительстве промышленность и энергетику.
  • В январе 2020 года снова стал замглавы администрации президента.
  • Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней.
Дмитрий Козак - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
В Кремле прокомментировали сообщения о возможном назначении Козака в СЗФО
29 августа, 01:02
 
ПолитикаРоссияДмитрий КозакВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала