Путин освободил Козака от должности замруководителя администрации президента
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Козака от должности замруководителя администрации главы государства, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Освободить Козака Дмитрия Николаевича от должности заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации", — сказано в документе.
Козак занимал этот пост с 24 января 2020 года.
В конце августа Владимир Путин подписал указ о мерах по оптимизации структуры администрации президента. Он упразднил два управления: по межрегиональным и культурным связям с зарубежьем и по приграничному сотрудничеству. Вместо них появилось управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству.
Чем известен Козак
- Родился 7 ноября 1958 года в селе Бандурово Кировоградской области Украинской ССР. Окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета (ныне СПбГУ) в 1985-м.
- С 2000 по 2003 год был замруководителя, а до 2004-го — первым замруководителя администрации президента.
- С 2004 по 2007 год — полномочный представитель президента в Южном федеральном округе, затем был министром регионального развития.
- В октябре 14 октября 2008-го был назначен вице-премьером. Курировал подготовку к Олимпиаде в Сочи, вопросы национальной политики, сферу строительства, архитектуры и ЖКХ, социально-экономическое развитие регионов.
- С марта 2014 года занимался вопросами, связанными с Крымом и Севастополем, с 2018-го курировал в правительстве промышленность и энергетику.
- В январе 2020 года снова стал замглавы администрации президента.
- Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней.