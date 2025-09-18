https://ria.ru/20250918/khusity-2042851828.html

Хуситы заявили о новой атаке на Тель-Авив

2025-09-18

ДОХА, 18 сен - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что предприняло новую ракетную атаку на Тель-Авив, а также обстреляло беспилотниками юг Израиля. "Вооруженные силы Йемена провели качественную военную операцию с применением гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2" по чувствительному военному объекту противника в оккупированном Яффо (Тель-Авиве - ред)", - говорится в заявлении вооруженных сил хуситов в их Telegram-канале. Хуситы утверждают, что операция успешно достигла своей цели, вынудив миллионы сионистов бежать в убежища, а воздушное пространство над оккупированной Палестиной было перекрыто. "Беспилотные летательные аппараты, запущенные йеменскими вооруженными силами, провели две качественные военные операции, первая из которых была направлена ​​на различные цели в районе Умм-эр-Рашраш (Эйлате - ред.), а вторая - на важную цель в районе Беэр- Шевы", - добавили хуситы. Ранее израильская полиция сообщила, что один из запущенных из Йемена беспилотников упал недалеко от гостиницы в Эйлате, отчего начался пожар, но никто не пострадал.

