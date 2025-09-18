https://ria.ru/20250918/khusity-2042851828.html
Хуситы заявили о новой атаке на Тель-Авив
Хуситы заявили о новой атаке на Тель-Авив - РИА Новости, 18.09.2025
Хуситы заявили о новой атаке на Тель-Авив
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что предприняло новую ракетную атаку на Тель-Авив, а также... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T22:56:00+03:00
2025-09-18T22:56:00+03:00
2025-09-18T22:56:00+03:00
в мире
йемен
тель-авив
израиль
ансар алла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919442500_0:76:3012:1771_1920x0_80_0_0_115d82d2eb5a4b194570e9ce5388fdd0.jpg
ДОХА, 18 сен - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что предприняло новую ракетную атаку на Тель-Авив, а также обстреляло беспилотниками юг Израиля. "Вооруженные силы Йемена провели качественную военную операцию с применением гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2" по чувствительному военному объекту противника в оккупированном Яффо (Тель-Авиве - ред)", - говорится в заявлении вооруженных сил хуситов в их Telegram-канале. Хуситы утверждают, что операция успешно достигла своей цели, вынудив миллионы сионистов бежать в убежища, а воздушное пространство над оккупированной Палестиной было перекрыто. "Беспилотные летательные аппараты, запущенные йеменскими вооруженными силами, провели две качественные военные операции, первая из которых была направлена на различные цели в районе Умм-эр-Рашраш (Эйлате - ред.), а вторая - на важную цель в районе Беэр- Шевы", - добавили хуситы. Ранее израильская полиция сообщила, что один из запущенных из Йемена беспилотников упал недалеко от гостиницы в Эйлате, отчего начался пожар, но никто не пострадал.
https://ria.ru/20250918/livan-2042828090.html
https://ria.ru/20250918/izrail-2042823687.html
йемен
тель-авив
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919442500_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_deea3ec6e76a56c4f1bb00a45f40aba0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йемен, тель-авив, израиль, ансар алла
В мире, Йемен, Тель-Авив, Израиль, Ансар Алла
Хуситы заявили о новой атаке на Тель-Авив
Хуситы заявили о новой ракетной атаке на Тель-Авив и юг Израиля