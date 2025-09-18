https://ria.ru/20250918/frantsija-2042852001.html

Во Франции более полумиллиона человек вышли на акции протеста

в мире

франция

париж

европа

франсуа байру

себастьян лекорню

ПАРИЖ, 18 сен - РИА Новости. Более полумиллиона человек присоединились к массовым манифестациям по всей Франции против предложенных властями мер жесткой экономии, заявил в четверг исполняющий обязанности главы МВД Брюно Ретайо. Ранее ведущий профсоюз Франции "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) сообщил, что на акции вышли более одного миллиона человек. "Численность… составила чуть больше 500 тысяч участников", - сказал он на брифинге. Трансляцию вел телеканал BFMTV. В Париже участие в демонстрациях приняли 55 тысяч человек, добавил Ретайо. В четверг по всей Франции прошли массовые манифестации и забастовки против мер жесткой экономии, предложенных правительством на фоне бюджетного дефицита и огромного госдолга. Власти ожидали, что на акции выйдут от 600 до 900 тысяч человек. В июле бывший тогда премьером Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны, которое получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Бывший премьер также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов, в том числе и в политических кругах. Депутаты выразили правительству Байру недоверие, после чего оно ушло в отставку. Новый премьер-министр Себастьян Лекорню объявил, что отказался от идеи отмены двух праздничных выходных. Позднее он также пообещал ограничить пожизненные привилегии от государства для бывших премьеров.

