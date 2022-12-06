Рейтинг@Mail.ru
Архив новостей за 06.12.2022 - РИА Новости
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Архив за 06.12.2022

Военнослужащий ВС России Танкисты ЗВО предотвратили несколько наступлений ВСУ за две недели
6 декабря 2022, 23:59
5841
Еще
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗдоровье - ОбществоДонбассРоссияСватово
Участники акции протеста оппозиции перед зданием генеральной прокуратуры Молдавии в КишиневеВласти Молдавии утрачивают кредит доверия у населения, заявил эксперт
6 декабря 2022, 23:57
2016
Еще
В миреМолдавияКишиневРоссияЕвразийский экономический союз
Мессенджер Telegram на экране телефонаЗарегистрироваться в Telegram теперь можно без сим-карты
6 декабря 2022, 23:54
17118
Еще
ОбществоТехнологииПавел Дуров
Футбол. ЧМ-2022. Матч Португалия - ШвейцарияСборная Португалии вышла в 1/4 финала ЧМ-2022
6 декабря 2022, 23:53
81842
Еще
ФутболЧМ по футболу 2022Пепе (1983)Рафаэл ЛеауРафаэл Геррейру
Футбол. ЧМ-2022. Матч Португалия - УругвайРамуш стал автором первого хет-трика на ЧМ-2022
6 декабря 2022, 23:52
501
Еще
ФутболБенфикаЧМ по футболу 2022
Богота, КолумбияНа юго-западе Колумбии повстанцы из числа бывших РВСК убили шесть солдат
6 декабря 2022, 23:50
646
Еще
В миреГуставо ПетроКолумбияБуэнос-Айрес (город)КаукаРеволюционные вооруженные силы Колумбии
Вице-президент Аргентины Кристина КиршнерСуд приговорил вице-президента Аргентины Киршнер к шести годам тюрьмы
6 декабря 2022, 23:47
20043
Еще
В миреАргентинаКристина Фернандес де КиршнерСанта-Крус (Боливия)
Здание Капитолия в Вашингтоне, СШАМинторг: США чрезмерно зависят от товаров из отдельных стран, включая Китай
6 декабря 2022, 23:46
1457
Еще
СШАКитайВ мире
Тушение пожараСледователи Ростовской области возбудили дело после гибели детей при пожаре
6 декабря 2022, 23:45
2330
Еще
ПроисшествияРостовская областьРоссияЖильеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Здание Капитолия США в ВашингтонеВ США пройдет закрытый брифинг по Украине для сенаторов
6 декабря 2022, 23:43
2262
Еще
В миреЧак ШумерМитч МакконнеллУкраинаСША
Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в БрюсселеВашингтон заявил, что стабильность в отношениях с Россией наступит не скоро
6 декабря 2022, 23:41
14414
Еще
В миреСШАРоссия
Город Днепропетровск, УкраинаУкраинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
6 декабря 2022, 23:41
2909
Еще
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ШмыгальУкраинаДнепропетровская областьДнепропетровскВооруженные силы РФ
Флаг Бразилии Постпред Бразилии при ООН призвал осмыслить архитектуру безопасности Европы
6 декабря 2022, 23:40
1253
Еще
В миреБразилияУкраинаРоссияООН
Криштиану РоналдуРоналду вышел на второе место по числу матчей за национальные сборные
6 декабря 2022, 23:37
849
Еще
ФутболКриштиану РоналдуДиего МарадонаЧМ по футболу 2022
Истребитель МиГ-21 ВВС ХорватииПилоты потерпевшего крушение МиГ-21 ВВС Хорватии катапультировались
6 декабря 2022, 23:36
15325
Еще
В миреХорватияЗагребМиГ-21Rafale
Танки M1A1 Abrams армии США на полигоне в Пабраде, ЛитваГосдеп США одобрил продажу Польше танков Abrams и оборудования
6 декабря 2022, 23:36
1775
Еще
В миреПольшаСШАГосударственный департамент СШАМинистерство обороны СШАM1 Abrams
Криштиану РоналдуРоналду остался в запасе по тактическим соображениям, заявил тренер
6 декабря 2022, 23:30
509
Еще
ФутболКриштиану РоналдуФернанду СантушЧМ по футболу 2022
Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги и футболисты командыТренер Марокко посвятил победу над Испанией на ЧМ народу страны
6 декабря 2022, 23:29
305
Еще
ФутболЯссин БунуЧМ по футболу 2022
Люди на улице в КиевеВ четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
6 декабря 2022, 23:27
8785
Еще
В миреУкраинаДенис ШмыгальКировоградская областьЗапорожская областьСпециальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинУкрэнерго
Главный тренер сборной Испании по футболу Луис ЭнрикеЭнрике взял на себя вину за неудачные пенальти Испании в игре ЧМ с Марокко
6 декабря 2022, 23:24
299
Еще
ФутболЭнрикеЧМ по футболу 2022
Еще 20 материалов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала