https://ria.ru/20221206/brifing-1836824006.html

В США пройдет закрытый брифинг по Украине для сенаторов

В США пройдет закрытый брифинг по Украине для сенаторов - РИА Новости, 06.12.2022

В США пройдет закрытый брифинг по Украине для сенаторов

Закрытый брифинг по Украине проведут для американских сенаторов в среду, заявил во вторник лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T23:43

2022-12-06T23:43

2022-12-06T23:43

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чак шумер

митч макконнелл

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ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. Закрытый брифинг по Украине проведут для американских сенаторов в среду, заявил во вторник лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер."Я уверен, что сенаторы покинут этот брифинг с большим понимаем того, насколько критически важно… не просто финансировать правительство и продолжать движение нашей страны и инновации, но и убедиться, что мы предоставляем нашим войскам, ветеранам и союзникам необходимое им", - добавил сенатор.Шумер также отметил, что он как лидер демократов в сенате и лидер республиканского меньшинства в верхней палате американского конгресса Митч МакКоннелл договорились вместе работать над законодательством о финансировании работы правительства.

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в мире, чак шумер, митч макконнелл, украина, сша