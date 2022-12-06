https://ria.ru/20221206/brifing-1836824006.html
В США пройдет закрытый брифинг по Украине для сенаторов
В США пройдет закрытый брифинг по Украине для сенаторов - РИА Новости, 06.12.2022
В США пройдет закрытый брифинг по Украине для сенаторов
Закрытый брифинг по Украине проведут для американских сенаторов в среду, заявил во вторник лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T23:43
2022-12-06T23:43
2022-12-06T23:43
в мире
чак шумер
митч макконнелл
украина
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830139293_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3d599e02bb5518300c076ca7243e0474.jpg
ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. Закрытый брифинг по Украине проведут для американских сенаторов в среду, заявил во вторник лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер."Я уверен, что сенаторы покинут этот брифинг с большим понимаем того, насколько критически важно… не просто финансировать правительство и продолжать движение нашей страны и инновации, но и убедиться, что мы предоставляем нашим войскам, ветеранам и союзникам необходимое им", - добавил сенатор.Шумер также отметил, что он как лидер демократов в сенате и лидер республиканского меньшинства в верхней палате американского конгресса Митч МакКоннелл договорились вместе работать над законодательством о финансировании работы правительства.
https://ria.ru/20221206/udary-1836818805.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830139293_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f1e76357f436ffce1b6bc6abec66a27b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чак шумер, митч макконнелл, украина, сша
В мире, Чак Шумер, Митч Макконнелл, Украина, США
В США пройдет закрытый брифинг по Украине для сенаторов
Лидер демократов Шумер: в США пройдет закрытый брифинг по Украине для сенаторов