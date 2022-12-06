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В США пройдет закрытый брифинг по Украине для сенаторов - РИА Новости, 06.12.2022
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В США пройдет закрытый брифинг по Украине для сенаторов
В США пройдет закрытый брифинг по Украине для сенаторов - РИА Новости, 06.12.2022
В США пройдет закрытый брифинг по Украине для сенаторов
Закрытый брифинг по Украине проведут для американских сенаторов в среду, заявил во вторник лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T23:43
2022-12-06T23:43
в мире
чак шумер
митч макконнелл
украина
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ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. Закрытый брифинг по Украине проведут для американских сенаторов в среду, заявил во вторник лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер."Я уверен, что сенаторы покинут этот брифинг с большим понимаем того, насколько критически важно… не просто финансировать правительство и продолжать движение нашей страны и инновации, но и убедиться, что мы предоставляем нашим войскам, ветеранам и союзникам необходимое им", - добавил сенатор.Шумер также отметил, что он как лидер демократов в сенате и лидер республиканского меньшинства в верхней палате американского конгресса Митч МакКоннелл договорились вместе работать над законодательством о финансировании работы правительства.
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в мире, чак шумер, митч макконнелл, украина, сша
В мире, Чак Шумер, Митч Макконнелл, Украина, США
23:43 06.12.2022
 
В США пройдет закрытый брифинг по Украине для сенаторов

Лидер демократов Шумер: в США пройдет закрытый брифинг по Украине для сенаторов

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. Закрытый брифинг по Украине проведут для американских сенаторов в среду, заявил во вторник лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер.
"Завтра у нас будет закрытый брифинг для всех сенаторов по последним событиям на Украине", - сообщил он на пресс-конференции.
"Я уверен, что сенаторы покинут этот брифинг с большим понимаем того, насколько критически важно… не просто финансировать правительство и продолжать движение нашей страны и инновации, но и убедиться, что мы предоставляем нашим войскам, ветеранам и союзникам необходимое им", - добавил сенатор.
Шумер также отметил, что он как лидер демократов в сенате и лидер республиканского меньшинства в верхней палате американского конгресса Митч МакКоннелл договорились вместе работать над законодательством о финансировании работы правительства.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
Вчера, 22:49
В США заявили, что не побуждают Киев наносить удары "за пределами Украины"
 
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