https://ria.ru/20221206/krushenie-1836823035.html

Пилоты потерпевшего крушение МиГ-21 ВВС Хорватии катапультировались

Пилоты потерпевшего крушение МиГ-21 ВВС Хорватии катапультировались - РИА Новости, 06.12.2022

Пилоты потерпевшего крушение МиГ-21 ВВС Хорватии катапультировались

Пилоты учебного истребителя МиГ-21 ВВС Хорватии, который упал на северо-востоке страны, катапультировались, один из них получил травмы, сообщило минобороны... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T23:36

2022-12-06T23:36

2022-12-06T23:36

в мире

хорватия

загреб

миг-21

rafale

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БЕЛГРАД, 6 дек – РИА Новости. Пилоты учебного истребителя МиГ-21 ВВС Хорватии, который упал на северо-востоке страны, катапультировались, один из них получил травмы, сообщило минобороны республики.Во вторник около 14.00 по местному времени (16.00 мск) хорватcкий МиГ-21 упал в Вировитицко-Подравинской жупании во время учебного полета. Речь шла об учебной модели истребителя с двухместной кабиной. По предварительным данным, у него отказал двигатель, но оба пилота успели катапультироваться, один из них получил травмы. К поискам подключили полицию и спасателей, летчиков обнаружили, вертолетом доставили в Загреб и провели медосмотр.Он также отказался подать в отставку в связи с инцидентом, что во вторник предложили депутаты парламента от оппозиции. Упавший истребитель, по данным минобороны, ремонтировали в 2013 и 2014 годах.Сейчас в рабочем состоянии в хорватских ВВС осталось от двух до четырех истребителей МиГ-21 советского производства. Попытка купить и отремонтировать в Одессе приобретенные на Украине двенадцать МиГ-21 закончилась в марте 2019 года тюремным приговором высокопоставленному сотруднику хорватского минобороны и местному предпринимателю - они были признаны виновными во взятке и некачественном ремонте.Министр обороны Хорватии Марио Баножич и его французская коллега Флоренс Парли в ноябре 2021 года подписали договор о приобретении Загребом эскадрильи из 12 истребителей Rafale стоимостью 999 миллионов евро, с учетом налогов сумма достигла 1,2 миллиарда евро. Передача машин и обучение пилотов, как ожидается, растянутся на несколько лет.

https://ria.ru/20221206/turtsiya-1836653380.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, хорватия, загреб, миг-21, rafale