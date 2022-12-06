https://ria.ru/20221206/krushenie-1836823035.html
Пилоты потерпевшего крушение МиГ-21 ВВС Хорватии катапультировались
Пилоты потерпевшего крушение МиГ-21 ВВС Хорватии катапультировались - РИА Новости, 06.12.2022
Пилоты потерпевшего крушение МиГ-21 ВВС Хорватии катапультировались
Пилоты учебного истребителя МиГ-21 ВВС Хорватии, который упал на северо-востоке страны, катапультировались, один из них получил травмы, сообщило минобороны... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T23:36
2022-12-06T23:36
2022-12-06T23:36
в мире
хорватия
загреб
миг-21
rafale
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БЕЛГРАД, 6 дек – РИА Новости. Пилоты учебного истребителя МиГ-21 ВВС Хорватии, который упал на северо-востоке страны, катапультировались, один из них получил травмы, сообщило минобороны республики.Во вторник около 14.00 по местному времени (16.00 мск) хорватcкий МиГ-21 упал в Вировитицко-Подравинской жупании во время учебного полета. Речь шла об учебной модели истребителя с двухместной кабиной. По предварительным данным, у него отказал двигатель, но оба пилота успели катапультироваться, один из них получил травмы. К поискам подключили полицию и спасателей, летчиков обнаружили, вертолетом доставили в Загреб и провели медосмотр.Он также отказался подать в отставку в связи с инцидентом, что во вторник предложили депутаты парламента от оппозиции. Упавший истребитель, по данным минобороны, ремонтировали в 2013 и 2014 годах.Сейчас в рабочем состоянии в хорватских ВВС осталось от двух до четырех истребителей МиГ-21 советского производства. Попытка купить и отремонтировать в Одессе приобретенные на Украине двенадцать МиГ-21 закончилась в марте 2019 года тюремным приговором высокопоставленному сотруднику хорватского минобороны и местному предпринимателю - они были признаны виновными во взятке и некачественном ремонте.Министр обороны Хорватии Марио Баножич и его французская коллега Флоренс Парли в ноябре 2021 года подписали договор о приобретении Загребом эскадрильи из 12 истребителей Rafale стоимостью 999 миллионов евро, с учетом налогов сумма достигла 1,2 миллиарда евро. Передача машин и обучение пилотов, как ожидается, растянутся на несколько лет.
https://ria.ru/20221206/turtsiya-1836653380.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хорватия, загреб, миг-21, rafale
В мире, Хорватия, Загреб, МиГ-21, Rafale
Пилоты потерпевшего крушение МиГ-21 ВВС Хорватии катапультировались
Минобороны: пилоты МиГ-21 ВВС Хорватии, потерпевшего крушение, катапультировались
БЕЛГРАД, 6 дек – РИА Новости. Пилоты учебного истребителя МиГ-21 ВВС Хорватии, который упал на северо-востоке страны, катапультировались, один из них получил травмы, сообщило минобороны республики.
Во вторник около 14.00 по местному времени (16.00 мск) хорватcкий МиГ-21 упал в Вировитицко-Подравинской жупании во время учебного полета. Речь шла об учебной модели истребителя с двухместной кабиной. По предварительным данным, у него отказал двигатель, но оба пилота успели катапультироваться, один из них получил травмы. К поискам подключили полицию и спасателей, летчиков обнаружили, вертолетом доставили в Загреб и провели медосмотр.
"У одного из них травмы, проводятся осмотры, ожидаем вскоре заключение врачей. Это еще раз подтверждает, что необходимо вкладывать в авиацию, в самолеты поколения 4+ и в людей - пилотов и техников. Инциденты как этот показывают готовность хорватской армии успешно выполнять задачи несмотря на вызовам и состояние оснащения", - заявил министр обороны Хорватии Марио Баножич на брифинге.
Он также отказался подать в отставку в связи с инцидентом, что во вторник предложили депутаты парламента от оппозиции. Упавший истребитель, по данным минобороны, ремонтировали в 2013 и 2014 годах.
Сейчас в рабочем состоянии в хорватских ВВС осталось от двух до четырех истребителей МиГ-21 советского производства. Попытка купить и отремонтировать в Одессе приобретенные на Украине двенадцать МиГ-21 закончилась в марте 2019 года тюремным приговором высокопоставленному сотруднику хорватского минобороны и местному предпринимателю - они были признаны виновными во взятке и некачественном ремонте.
Министр обороны Хорватии Марио Баножич и его французская коллега Флоренс Парли в ноябре 2021 года подписали договор о приобретении Загребом эскадрильи из 12 истребителей Rafale стоимостью 999 миллионов евро, с учетом налогов сумма достигла 1,2 миллиарда евро. Передача машин и обучение пилотов, как ожидается, растянутся на несколько лет.