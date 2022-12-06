https://ria.ru/20221206/telegram-1836827087.html

Зарегистрироваться в Telegram теперь можно без сим-карты

Зарегистрироваться в Telegram теперь можно без сим-карты - РИА Новости, 06.12.2022

Зарегистрироваться в Telegram теперь можно без сим-карты

Зарегистрироваться в мессенджере Telegram теперь можно без сим-карты с помощью специальной платформы Fragment - на ней стартовала продажа виртуальных анонимных... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T23:54

2022-12-06T23:54

2022-12-06T23:54

общество

технологии

павел дуров

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Зарегистрироваться в мессенджере Telegram теперь можно без сим-карты с помощью специальной платформы Fragment - на ней стартовала продажа виртуальных анонимных номеров, сообщает Telegram."Вы можете приобрести случайный анонимный номер для входа в Telegram без сим-карты. Номер станет виден после оплаты", - говорится в сообщении при выборе функции покупки телефонного номера на платформе Fragment, в чем убедился корреспондент РИА Новости.Ниже уточняется, что стоимость телефонного номера составит 9 TON - около тысячи рублей.В конце октября основатель Telegram Павел Дуров сообщал, что Telegram запустил возможность покупать имена пользователей в мессенджере, аукционы будут проводиться на специальной платформе Fragment. А в конце ноября Дуров говорил, что меньше чем за месяц на Fragment было продано имен более чем на 50 миллионов долларов.

https://ria.ru/20221206/medvedev-1836795742.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, технологии, павел дуров