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Зарегистрироваться в Telegram теперь можно без сим-карты - РИА Новости, 06.12.2022
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Зарегистрироваться в Telegram теперь можно без сим-карты
Зарегистрироваться в Telegram теперь можно без сим-карты - РИА Новости, 06.12.2022
Зарегистрироваться в Telegram теперь можно без сим-карты
Зарегистрироваться в мессенджере Telegram теперь можно без сим-карты с помощью специальной платформы Fragment - на ней стартовала продажа виртуальных анонимных... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T23:54
2022-12-06T23:54
общество
технологии
павел дуров
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Зарегистрироваться в мессенджере Telegram теперь можно без сим-карты с помощью специальной платформы Fragment - на ней стартовала продажа виртуальных анонимных номеров, сообщает Telegram."Вы можете приобрести случайный анонимный номер для входа в Telegram без сим-карты. Номер станет виден после оплаты", - говорится в сообщении при выборе функции покупки телефонного номера на платформе Fragment, в чем убедился корреспондент РИА Новости.Ниже уточняется, что стоимость телефонного номера составит 9 TON - около тысячи рублей.В конце октября основатель Telegram Павел Дуров сообщал, что Telegram запустил возможность покупать имена пользователей в мессенджере, аукционы будут проводиться на специальной платформе Fragment. А в конце ноября Дуров говорил, что меньше чем за месяц на Fragment было продано имен более чем на 50 миллионов долларов.
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общество, технологии, павел дуров
Общество, Технологии, Павел Дуров
23:54 06.12.2022
 
Зарегистрироваться в Telegram теперь можно без сим-карты

Зарегистрироваться в Telegram теперь можно без сим-карты с помощью платформы Fragment

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Зарегистрироваться в мессенджере Telegram теперь можно без сим-карты с помощью специальной платформы Fragment - на ней стартовала продажа виртуальных анонимных номеров, сообщает Telegram.
"Сегодня начинается новая эра конфиденциальности: аккаунт в Telegram теперь можно зарегистрировать без сим-карты, воспользовавшись анонимными номерами на базе блокчейна. Приобрести такие номера можно на платформе Fragment", - говорится в сообщении.
"Вы можете приобрести случайный анонимный номер для входа в Telegram без сим-карты. Номер станет виден после оплаты", - говорится в сообщении при выборе функции покупки телефонного номера на платформе Fragment, в чем убедился корреспондент РИА Новости.
Ниже уточняется, что стоимость телефонного номера составит 9 TON - около тысячи рублей.
В конце октября основатель Telegram Павел Дуров сообщал, что Telegram запустил возможность покупать имена пользователей в мессенджере, аукционы будут проводиться на специальной платформе Fragment. А в конце ноября Дуров говорил, что меньше чем за месяц на Fragment было продано имен более чем на 50 миллионов долларов.
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