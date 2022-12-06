https://ria.ru/20221206/kirshner-1836825514.html
Суд приговорил вице-президента Аргентины Киршнер к шести годам тюрьмы
Суд приговорил вице-президента Аргентины Киршнер к шести годам тюрьмы - РИА Новости, 07.12.2022
Суд приговорил вице-президента Аргентины Киршнер к шести годам тюрьмы
Суд первой инстанции приговорил вице-президента Аргентины Кристину Киршнер по делу о коррупции к шести годам тюрьмы и лишил пожизненно права занимать... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-06T23:47
2022-12-06T23:47
2022-12-07T09:49
в мире
аргентина
кристина фернандес де киршнер
санта-крус (боливия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1813926314_0:157:3243:1981_1920x0_80_0_0_ad5ece4b9e606379002e6e0f0d91ca18.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 6 дек – РИА Новости. Суд первой инстанции приговорил вице-президента Аргентины Кристину Киршнер по делу о коррупции к шести годам тюрьмы и лишил пожизненно права занимать государственные должности.В конце августа прокурор запросил наказание в виде 12 лет тюрьмы в отношении Киршнер. Ее обвиняют в коррупции в бытность президентом при инфраструктурных работах в провинции Санта-Крус в пользу предпринимателя Ласаро Баеса. Кроме того, прокурор потребовал пожизненно лишить Киршнер права занимать государственные должности.Также тюремные сроки получили другие обвиняемые, включая самого Баеса и нескольких экс-чиновников.Вице-президент уже не раз заявляла о своей невиновности. Ранее она назвала суд над ней "расстрельной командой".
https://ria.ru/20221117/argentina-1832265830.html
аргентина
санта-крус (боливия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1813926314_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_fa8ef7a494e6b9d62fe356a7cba2d43c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аргентина, кристина фернандес де киршнер, санта-крус (боливия)
В мире, Аргентина, Кристина Фернандес де Киршнер, Санта-Крус (Боливия)
23:47 06.12.2022 (обновлено: 09:49 07.12.2022)
Суд приговорил вице-президента Аргентины Киршнер к шести годам тюрьмы
Суд приговорил вице-президента Аргентины Киршнер к шести годам тюрьмы по делу о коррупции