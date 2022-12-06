https://ria.ru/20221206/kirshner-1836825514.html

Суд приговорил вице-президента Аргентины Киршнер к шести годам тюрьмы

Суд приговорил вице-президента Аргентины Киршнер к шести годам тюрьмы - РИА Новости, 07.12.2022

Суд приговорил вице-президента Аргентины Киршнер к шести годам тюрьмы

Суд первой инстанции приговорил вице-президента Аргентины Кристину Киршнер по делу о коррупции к шести годам тюрьмы и лишил пожизненно права занимать... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-06T23:47

2022-12-06T23:47

2022-12-07T09:49

в мире

аргентина

кристина фернандес де киршнер

санта-крус (боливия)

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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 дек – РИА Новости. Суд первой инстанции приговорил вице-президента Аргентины Кристину Киршнер по делу о коррупции к шести годам тюрьмы и лишил пожизненно права занимать государственные должности.В конце августа прокурор запросил наказание в виде 12 лет тюрьмы в отношении Киршнер. Ее обвиняют в коррупции в бытность президентом при инфраструктурных работах в провинции Санта-Крус в пользу предпринимателя Ласаро Баеса. Кроме того, прокурор потребовал пожизненно лишить Киршнер права занимать государственные должности.Также тюремные сроки получили другие обвиняемые, включая самого Баеса и нескольких экс-чиновников.Вице-президент уже не раз заявляла о своей невиновности. Ранее она назвала суд над ней "расстрельной командой".

https://ria.ru/20221117/argentina-1832265830.html

аргентина

санта-крус (боливия)

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Евгения Нефедова

в мире, аргентина, кристина фернандес де киршнер, санта-крус (боливия)