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Суд приговорил вице-президента Аргентины Киршнер к шести годам тюрьмы - РИА Новости, 07.12.2022
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Суд приговорил вице-президента Аргентины Киршнер к шести годам тюрьмы
Суд приговорил вице-президента Аргентины Киршнер к шести годам тюрьмы - РИА Новости, 07.12.2022
Суд приговорил вице-президента Аргентины Киршнер к шести годам тюрьмы
Суд первой инстанции приговорил вице-президента Аргентины Кристину Киршнер по делу о коррупции к шести годам тюрьмы и лишил пожизненно права занимать... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-06T23:47
2022-12-07T09:49
в мире
аргентина
кристина фернандес де киршнер
санта-крус (боливия)
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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 дек – РИА Новости. Суд первой инстанции приговорил вице-президента Аргентины Кристину Киршнер по делу о коррупции к шести годам тюрьмы и лишил пожизненно права занимать государственные должности.В конце августа прокурор запросил наказание в виде 12 лет тюрьмы в отношении Киршнер. Ее обвиняют в коррупции в бытность президентом при инфраструктурных работах в провинции Санта-Крус в пользу предпринимателя Ласаро Баеса. Кроме того, прокурор потребовал пожизненно лишить Киршнер права занимать государственные должности.Также тюремные сроки получили другие обвиняемые, включая самого Баеса и нескольких экс-чиновников.Вице-президент уже не раз заявляла о своей невиновности. Ранее она назвала суд над ней "расстрельной командой".
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в мире, аргентина, кристина фернандес де киршнер, санта-крус (боливия)
В мире, Аргентина, Кристина Фернандес де Киршнер, Санта-Крус (Боливия)
23:47 06.12.2022 (обновлено: 09:49 07.12.2022)
 
Суд приговорил вице-президента Аргентины Киршнер к шести годам тюрьмы

Суд приговорил вице-президента Аргентины Киршнер к шести годам тюрьмы по делу о коррупции

© AP Photo / Natacha PisarenkoВице-президент Аргентины Кристина Киршнер
Вице-президент Аргентины Кристина Киршнер - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Вице-президент Аргентины Кристина Киршнер. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 дек – РИА Новости. Суд первой инстанции приговорил вице-президента Аргентины Кристину Киршнер по делу о коррупции к шести годам тюрьмы и лишил пожизненно права занимать государственные должности.
"Приговорить Кристину Фернандес де Киршнер к шести годам за мошенничество", - говорится в решении, которое зачитали судьи, расследовавшие дело.
В конце августа прокурор запросил наказание в виде 12 лет тюрьмы в отношении Киршнер. Ее обвиняют в коррупции в бытность президентом при инфраструктурных работах в провинции Санта-Крус в пользу предпринимателя Ласаро Баеса. Кроме того, прокурор потребовал пожизненно лишить Киршнер права занимать государственные должности.
Также тюремные сроки получили другие обвиняемые, включая самого Баеса и нескольких экс-чиновников.
Вице-президент уже не раз заявляла о своей невиновности. Ранее она назвала суд над ней "расстрельной командой".
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В миреАргентинаКристина Фернандес де КиршнерСанта-Крус (Боливия)
 
 
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