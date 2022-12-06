https://ria.ru/20221206/tankisty-1836828124.html

Танкисты ЗВО предотвратили несколько наступлений ВСУ за две недели

Танкисты ЗВО предотвратили несколько наступлений ВСУ за две недели - РИА Новости, 07.12.2022

Танкисты ЗВО предотвратили несколько наступлений ВСУ за две недели

Бойцы 1-й танковой армии Западного военного округа за последние две недели отразили несколько попыток наступления украинских силовиков на Сватовском направлении РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-06T23:59

2022-12-06T23:59

2022-12-07T05:38

специальная военная операция на украине

в мире

здоровье - общество

донбасс

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сватово

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СВАТОВО (ЛНР), 6 дек - РИА Новости. Бойцы 1-й танковой армии Западного военного округа за последние две недели отразили несколько попыток наступления украинских силовиков на Сватовском направлении в Донбассе."За последние две недели мы практически забрали у них одну деревню. Они может и наступали, но мы предотвратили несколько наступлений", - рассказал РИА Новости один из членов танкового экипажа, выполняющий задачи на указанном участке фронта.Он уточнил, что на данный момент обстановка на Сватовском направлении стабильная и полностью контролируется армией РФ."В целом обстановка стабильная. Контролируемая. Сейчас мы очень успешно стали работать с закрытых огневых позиций. Корректировщики очень точно дают координаты, и попадаем очень точно благодаря корректировщикам", - рассказал собеседник агентства.Ситуация на Сватовском направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают сам город Сватово из РСЗО HIMARS и пытаются прорвать оборону на данном участке, который имеет стратегически важное значение, открывая пути к ряду населенных пунктов республики.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, донбасс, россия, сватово