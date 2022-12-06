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Танкисты ЗВО предотвратили несколько наступлений ВСУ за две недели - РИА Новости, 07.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221206/tankisty-1836828124.html
Танкисты ЗВО предотвратили несколько наступлений ВСУ за две недели
Танкисты ЗВО предотвратили несколько наступлений ВСУ за две недели - РИА Новости, 07.12.2022
Танкисты ЗВО предотвратили несколько наступлений ВСУ за две недели
Бойцы 1-й танковой армии Западного военного округа за последние две недели отразили несколько попыток наступления украинских силовиков на Сватовском направлении РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-06T23:59
2022-12-07T05:38
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
донбасс
россия
сватово
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СВАТОВО (ЛНР), 6 дек - РИА Новости. Бойцы 1-й танковой армии Западного военного округа за последние две недели отразили несколько попыток наступления украинских силовиков на Сватовском направлении в Донбассе."За последние две недели мы практически забрали у них одну деревню. Они может и наступали, но мы предотвратили несколько наступлений", - рассказал РИА Новости один из членов танкового экипажа, выполняющий задачи на указанном участке фронта.Он уточнил, что на данный момент обстановка на Сватовском направлении стабильная и полностью контролируется армией РФ."В целом обстановка стабильная. Контролируемая. Сейчас мы очень успешно стали работать с закрытых огневых позиций. Корректировщики очень точно дают координаты, и попадаем очень точно благодаря корректировщикам", - рассказал собеседник агентства.Ситуация на Сватовском направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают сам город Сватово из РСЗО HIMARS и пытаются прорвать оборону на данном участке, который имеет стратегически важное значение, открывая пути к ряду населенных пунктов республики.
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в мире, здоровье - общество, донбасс, россия, сватово
Специальная военная операция на Украине, В мире, Здоровье - Общество, Донбасс, Россия, Сватово
23:59 06.12.2022 (обновлено: 05:38 07.12.2022)
 
Танкисты ЗВО предотвратили несколько наступлений ВСУ за две недели

Бойцы ЗВО за две недели отразили несколько наступлений ВСУ на Сватовском направлении

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Военнослужащий ВС России . Архивное фото
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СВАТОВО (ЛНР), 6 дек - РИА Новости. Бойцы 1-й танковой армии Западного военного округа за последние две недели отразили несколько попыток наступления украинских силовиков на Сватовском направлении в Донбассе.
"За последние две недели мы практически забрали у них одну деревню. Они может и наступали, но мы предотвратили несколько наступлений", - рассказал РИА Новости один из членов танкового экипажа, выполняющий задачи на указанном участке фронта.
Он уточнил, что на данный момент обстановка на Сватовском направлении стабильная и полностью контролируется армией РФ.
"В целом обстановка стабильная. Контролируемая. Сейчас мы очень успешно стали работать с закрытых огневых позиций. Корректировщики очень точно дают координаты, и попадаем очень точно благодаря корректировщикам", - рассказал собеседник агентства.
Ситуация на Сватовском направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают сам город Сватово из РСЗО HIMARS и пытаются прорвать оборону на данном участке, который имеет стратегически важное значение, открывая пути к ряду населенных пунктов республики.
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