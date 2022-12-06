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Спецоперация, 6 декабря: при обстреле Донецка погибли четыре человека - РИА Новости, 06.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221206/spetsoperatsiya-1836820761.html
Спецоперация, 6 декабря: при обстреле Донецка погибли четыре человека
Спецоперация, 6 декабря: при обстреле Донецка погибли четыре человека - РИА Новости, 06.12.2022
Спецоперация, 6 декабря: при обстреле Донецка погибли четыре человека
Донецк во вторник подвергся одному из самых сильных обстрелов за последнее время, погибли четыре человека, нанесен ущерб многим зданиям в центре города. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T23:11
2022-12-06T23:17
специальная военная операция на украине
в мире
сергей шойгу
денис пушилин
сергей рябков
россия
украина
донецк
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Донецк во вторник подвергся одному из самых сильных обстрелов за последнее время, погибли четыре человека, нанесен ущерб многим зданиям в центре города.Ход спецоперацииМинобороны России сообщило, что накануне был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектами энергетики Украины - цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены. В результате прекращен выпуск и ремонт украинского оружия на оборонных предприятиях, нарушены железнодорожные перевозки военной техники для украинской армии, в том числе иностранного производства;На краснолиманском направлении российские войска вели наступательные действия, заняли выгодные рубежи и новые позиции, успешно продолжаются наступательные действия на донецком направлении;Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинские потери за ноябрь составили свыше 8,3 тысячи военнослужащих, пять самолетов, 10 вертолетов, 149 танков, более 300 бронемашин.В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 60 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.Обстрелы с украинской стороныЦентр Донецка подвергся во вторник одному из самых сильных обстрелов из "Градов", погибли не менее четырех граждан, в том числе судья военного суда ДНР и депутат Народного совета Мария Пирогова, врио главы ДНР Денис Пушилин назвал вторник "страшным днем". Кроме того, украинские войска обстреляли утром промзону Запорожской АЭС.Россия будет стремиться к тому, чтобы договоренности о зоне безопасности вокруг ЗАЭС были достигнуты до конца года, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, параметры должны включать контроль за тем, что украинские обстрелы прекратятся;Нефтенакопитель загорелся в районе курского аэродрома в результате атаки беспилотника, пожар локализуется, сообщил губернатор. Пострадавших нет. Из-за возгорания в районе аэродрома сегодня отменены занятия в двух школах: в Халино и школе-интернате в поселке имени Маршала Жукова.Финпомощь Украине от Европы и переговорыСтраны ЕС не смогли согласовать новый пакет финпомощи Украине до 18 млрд евро на 2023. Как пишет Politico, решение заблокировала Венгрия, выступавшая ранее с его критикой.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что перспектив переговоров по Украине сейчас не видно, для разрешения ситуации должны быть достигнуты цели российской спецоперации.
https://ria.ru/20221206/udary-1836818805.html
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в мире, сергей шойгу, денис пушилин, сергей рябков, россия, украина, донецк, запорожская аэс, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Шойгу, Денис Пушилин, Сергей Рябков, Россия, Украина, Донецк, Запорожская АЭС, Евросоюз
23:11 06.12.2022 (обновлено: 23:17 06.12.2022)
 
Спецоперация, 6 декабря: при обстреле Донецка погибли четыре человека

Спецоперация, 6 декабря: при обстреле Донецка погибли четыре человека

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкФрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками Донецка
Фрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками Донецка - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками Донецка. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Донецк во вторник подвергся одному из самых сильных обстрелов за последнее время, погибли четыре человека, нанесен ущерб многим зданиям в центре города.

Ход спецоперации

Минобороны России сообщило, что накануне был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектами энергетики Украины - цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены. В результате прекращен выпуск и ремонт украинского оружия на оборонных предприятиях, нарушены железнодорожные перевозки военной техники для украинской армии, в том числе иностранного производства;
На краснолиманском направлении российские войска вели наступательные действия, заняли выгодные рубежи и новые позиции, успешно продолжаются наступательные действия на донецком направлении;
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинские потери за ноябрь составили свыше 8,3 тысячи военнослужащих, пять самолетов, 10 вертолетов, 149 танков, более 300 бронемашин.
В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 60 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:15Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.12.2022
Инфографика
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Обстрелы с украинской стороны

Центр Донецка подвергся во вторник одному из самых сильных обстрелов из "Градов", погибли не менее четырех граждан, в том числе судья военного суда ДНР и депутат Народного совета Мария Пирогова, врио главы ДНР Денис Пушилин назвал вторник "страшным днем". Кроме того, украинские войска обстреляли утром промзону Запорожской АЭС.
Россия будет стремиться к тому, чтобы договоренности о зоне безопасности вокруг ЗАЭС были достигнуты до конца года, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, параметры должны включать контроль за тем, что украинские обстрелы прекратятся;
Нефтенакопитель загорелся в районе курского аэродрома в результате атаки беспилотника, пожар локализуется, сообщил губернатор. Пострадавших нет. Из-за возгорания в районе аэродрома сегодня отменены занятия в двух школах: в Халино и школе-интернате в поселке имени Маршала Жукова.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
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Финпомощь Украине от Европы и переговоры

Страны ЕС не смогли согласовать новый пакет финпомощи Украине до 18 млрд евро на 2023. Как пишет Politico, решение заблокировала Венгрия, выступавшая ранее с его критикой.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что перспектив переговоров по Украине сейчас не видно, для разрешения ситуации должны быть достигнуты цели российской спецоперации.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ШойгуДенис ПушилинСергей РябковРоссияУкраинаДонецкЗапорожская АЭСЕвросоюз
 
 
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