23:11 06.12.2022 (обновлено: 23:17 06.12.2022)
Спецоперация, 6 декабря: при обстреле Донецка погибли четыре человека
Спецоперация, 6 декабря: при обстреле Донецка погибли четыре человека
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкФрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками Донецка
Фрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками Донецка. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Донецк во вторник подвергся одному из самых сильных обстрелов за последнее время, погибли четыре человека, нанесен ущерб многим зданиям в центре города.
Ход спецоперации
Минобороны России сообщило, что накануне был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектами энергетики Украины - цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены. В результате прекращен выпуск и ремонт украинского оружия на оборонных предприятиях, нарушены железнодорожные перевозки военной техники для украинской армии, в том числе иностранного производства;
На краснолиманском направлении российские войска вели наступательные действия, заняли выгодные рубежи и новые позиции, успешно продолжаются наступательные действия на донецком направлении;
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинские потери за ноябрь составили свыше 8,3 тысячи военнослужащих, пять самолетов, 10 вертолетов, 149 танков, более 300 бронемашин.
В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 60 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.
Обстрелы с украинской стороны
Центр Донецка подвергся во вторник одному из самых сильных обстрелов из "Градов", погибли не менее четырех граждан, в том числе судья военного суда ДНР и депутат Народного совета Мария Пирогова, врио главы ДНР Денис Пушилин назвал вторник "страшным днем". Кроме того, украинские войска обстреляли утром промзону Запорожской АЭС.
Россия будет стремиться к тому, чтобы договоренности о зоне безопасности вокруг ЗАЭС были достигнуты до конца года, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, параметры должны включать контроль за тем, что украинские обстрелы прекратятся;
Нефтенакопитель загорелся в районе курского аэродрома в результате атаки беспилотника, пожар локализуется, сообщил губернатор. Пострадавших нет. Из-за возгорания в районе аэродрома сегодня отменены занятия в двух школах: в Халино и школе-интернате в поселке имени Маршала Жукова.
Финпомощь Украине от Европы и переговоры
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что перспектив переговоров по Украине сейчас не видно, для разрешения ситуации должны быть достигнуты цели российской спецоперации.