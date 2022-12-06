https://ria.ru/20221206/spetsoperatsiya-1836820761.html

Спецоперация, 6 декабря: при обстреле Донецка погибли четыре человека

Спецоперация, 6 декабря: при обстреле Донецка погибли четыре человека - РИА Новости, 06.12.2022

Спецоперация, 6 декабря: при обстреле Донецка погибли четыре человека

Донецк во вторник подвергся одному из самых сильных обстрелов за последнее время, погибли четыре человека, нанесен ущерб многим зданиям в центре города. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T23:11

2022-12-06T23:11

2022-12-06T23:17

специальная военная операция на украине

в мире

сергей шойгу

денис пушилин

сергей рябков

россия

украина

донецк

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Донецк во вторник подвергся одному из самых сильных обстрелов за последнее время, погибли четыре человека, нанесен ущерб многим зданиям в центре города.Ход спецоперацииМинобороны России сообщило, что накануне был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектами энергетики Украины - цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены. В результате прекращен выпуск и ремонт украинского оружия на оборонных предприятиях, нарушены железнодорожные перевозки военной техники для украинской армии, в том числе иностранного производства;На краснолиманском направлении российские войска вели наступательные действия, заняли выгодные рубежи и новые позиции, успешно продолжаются наступательные действия на донецком направлении;Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинские потери за ноябрь составили свыше 8,3 тысячи военнослужащих, пять самолетов, 10 вертолетов, 149 танков, более 300 бронемашин.В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 60 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.Обстрелы с украинской стороныЦентр Донецка подвергся во вторник одному из самых сильных обстрелов из "Градов", погибли не менее четырех граждан, в том числе судья военного суда ДНР и депутат Народного совета Мария Пирогова, врио главы ДНР Денис Пушилин назвал вторник "страшным днем". Кроме того, украинские войска обстреляли утром промзону Запорожской АЭС.Россия будет стремиться к тому, чтобы договоренности о зоне безопасности вокруг ЗАЭС были достигнуты до конца года, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, параметры должны включать контроль за тем, что украинские обстрелы прекратятся;Нефтенакопитель загорелся в районе курского аэродрома в результате атаки беспилотника, пожар локализуется, сообщил губернатор. Пострадавших нет. Из-за возгорания в районе аэродрома сегодня отменены занятия в двух школах: в Халино и школе-интернате в поселке имени Маршала Жукова.Финпомощь Украине от Европы и переговорыСтраны ЕС не смогли согласовать новый пакет финпомощи Украине до 18 млрд евро на 2023. Как пишет Politico, решение заблокировала Венгрия, выступавшая ранее с его критикой.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что перспектив переговоров по Украине сейчас не видно, для разрешения ситуации должны быть достигнуты цели российской спецоперации.

https://ria.ru/20221206/udary-1836818805.html

https://ria.ru/20221206/okean-1836521819.html

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