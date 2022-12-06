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Госдеп США одобрил продажу Польше танков Abrams и оборудования
Госдеп США одобрил продажу Польше танков Abrams и оборудования - РИА Новости, 06.12.2022
Госдеп США одобрил продажу Польше танков Abrams и оборудования
Государственный департамент США одобрил возможную продажу Польше танков Abrams и соответствующего оборудования к ним на общую сумму 3,75 миллиарда долларов,... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T23:36
2022-12-06T23:36
2022-12-06T23:36
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ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. Государственный департамент США одобрил возможную продажу Польше танков Abrams и соответствующего оборудования к ним на общую сумму 3,75 миллиарда долларов, говорится в заявлении Пентагона."Государственный департамент выпустил определение, одобряющее возможную иностранную военную продажу правительству Польши основных боевых танков M1A1 Abrams и соответствующего оборудования оценочной стоимостью 3,75 миллиарда долларов", - говорится в заявлении.
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в мире, польша, сша, государственный департамент сша, министерство обороны сша, m1 abrams
В мире, Польша, США, Государственный департамент США, Министерство обороны США, M1 Abrams
Госдеп США одобрил продажу Польше танков Abrams и оборудования
Госдеп США одобрил продажу Польше танков Abrams и оборудования на 3,75 миллиарда долларов