https://ria.ru/20221206/tank-1836822927.html

Госдеп США одобрил продажу Польше танков Abrams и оборудования

Госдеп США одобрил продажу Польше танков Abrams и оборудования - РИА Новости, 06.12.2022

Госдеп США одобрил продажу Польше танков Abrams и оборудования

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Польше танков Abrams и соответствующего оборудования к ним на общую сумму 3,75 миллиарда долларов,... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T23:36

2022-12-06T23:36

2022-12-06T23:36

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ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. Государственный департамент США одобрил возможную продажу Польше танков Abrams и соответствующего оборудования к ним на общую сумму 3,75 миллиарда долларов, говорится в заявлении Пентагона."Государственный департамент выпустил определение, одобряющее возможную иностранную военную продажу правительству Польши основных боевых танков M1A1 Abrams и соответствующего оборудования оценочной стоимостью 3,75 миллиарда долларов", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20221206/vertolety-1836821934.html

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в мире, польша, сша, государственный департамент сша, министерство обороны сша, m1 abrams