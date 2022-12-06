https://ria.ru/20221206/patriot-1836819992.html
Германия отказала Украине в поставке ЗРК Patriot, их разместят в Польше
Германия отказала Украине в поставке ЗРК Patriot, их разместят в Польше - РИА Новости, 06.12.2022
Германия отказала Украине в поставке ЗРК Patriot, их разместят в Польше
Германия отказалась поставить Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, их разместят в Польше, сообщил польский вице-премьер, министр национальной обороны... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T23:01
2022-12-06T23:01
2022-12-06T23:01
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
мариуш блащак
кристина ламбрехт
матеуш моравецкий
украина
германия
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ВАРШАВА, 6 дек - РИА Новости. Германия отказалась поставить Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, их разместят в Польше, сообщил польский вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак.Ранее глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила о договоренности с польским коллегой о патрулировании польского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot. После этого премьер Польши Матеуш Моравецкий, председатель правящей партии "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский и министр обороны Мариуш Блащак выступили с идеей разместить немецкие Patriot на Украине."После разговора с министром обороны Германии я с разочарованием воспринял решение отказаться от поддержки Украины. Развертывание Patriot на западе Украины повысило бы безопасность поляков и украинцев", - написал Блащак в Twitter."Приступаем к согласованиям поставки пусковых установок в Польшу и подключения их к нашей системе управления", - добавил он.
https://ria.ru/20221205/ukraina-1836434897.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Мариуш Блащак, Кристина Ламбрехт, Матеуш Моравецкий, Украина, Германия, Польша, Twitter, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Германия отказала Украине в поставке ЗРК Patriot, их разместят в Польше
Глава МО Польши Блащак: Берлин отказался передать Киеву ЗРК Patriot, их оставят в Варшаве