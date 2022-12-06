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Германия отказала Украине в поставке ЗРК Patriot, их разместят в Польше - РИА Новости, 06.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221206/patriot-1836819992.html
Германия отказала Украине в поставке ЗРК Patriot, их разместят в Польше
Германия отказала Украине в поставке ЗРК Patriot, их разместят в Польше - РИА Новости, 06.12.2022
Германия отказала Украине в поставке ЗРК Patriot, их разместят в Польше
Германия отказалась поставить Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, их разместят в Польше, сообщил польский вице-премьер, министр национальной обороны... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T23:01
2022-12-06T23:01
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
мариуш блащак
кристина ламбрехт
матеуш моравецкий
украина
германия
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ВАРШАВА, 6 дек - РИА Новости. Германия отказалась поставить Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, их разместят в Польше, сообщил польский вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак.Ранее глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила о договоренности с польским коллегой о патрулировании польского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot. После этого премьер Польши Матеуш Моравецкий, председатель правящей партии "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский и министр обороны Мариуш Блащак выступили с идеей разместить немецкие Patriot на Украине."После разговора с министром обороны Германии я с разочарованием воспринял решение отказаться от поддержки Украины. Развертывание Patriot на западе Украины повысило бы безопасность поляков и украинцев", - написал Блащак в Twitter."Приступаем к согласованиям поставки пусковых установок в Польшу и подключения их к нашей системе управления", - добавил он.
https://ria.ru/20221205/ukraina-1836434897.html
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в мире, технологии, мариуш блащак, кристина ламбрехт, матеуш моравецкий, украина, германия, польша, twitter, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Мариуш Блащак, Кристина Ламбрехт, Матеуш Моравецкий, Украина, Германия, Польша, Twitter, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
23:01 06.12.2022
 
Германия отказала Украине в поставке ЗРК Patriot, их разместят в Польше

Глава МО Польши Блащак: Берлин отказался передать Киеву ЗРК Patriot, их оставят в Варшаве

© Фото : U.S. Army Испытательные стрельбы из ЗРК "Пэтриот"
Испытательные стрельбы из ЗРК Пэтриот - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© Фото : U.S. Army
Испытательные стрельбы из ЗРК "Пэтриот". Архивное фото
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ВАРШАВА, 6 дек - РИА Новости. Германия отказалась поставить Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, их разместят в Польше, сообщил польский вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак.
Ранее глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила о договоренности с польским коллегой о патрулировании польского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot. После этого премьер Польши Матеуш Моравецкий, председатель правящей партии "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский и министр обороны Мариуш Блащак выступили с идеей разместить немецкие Patriot на Украине.
"После разговора с министром обороны Германии я с разочарованием воспринял решение отказаться от поддержки Украины. Развертывание Patriot на западе Украины повысило бы безопасность поляков и украинцев", - написал Блащак в Twitter.
"Приступаем к согласованиям поставки пусковых установок в Польшу и подключения их к нашей системе управления", - добавил он.
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
5 декабря, 15:26
"Новая эпоха". В США дали мрачный прогноз для Германии из-за Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииМариуш БлащакКристина ЛамбрехтМатеуш МоравецкийУкраинаГерманияПольшаTwitterПэтриот (зенитный ракетный комплекс )
 
 
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