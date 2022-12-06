https://ria.ru/20221206/povstantsy-1836826175.html

На юго-западе Колумбии повстанцы из числа бывших РВСК убили шесть солдат

На юго-западе Колумбии повстанцы из числа бывших РВСК убили шесть солдат - РИА Новости, 06.12.2022

На юго-западе Колумбии повстанцы из числа бывших РВСК убили шесть солдат

Шестеро военнослужащих колумбийской армии погибли в результате нападения в городе Буэнос-Айрес в департаменте Каука, по информации президента Густаво Петро, за... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T23:50

2022-12-06T23:50

2022-12-06T23:50

в мире

густаво петро

колумбия

буэнос-айрес (город)

каука

революционные вооруженные силы колумбии

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МЕХИКО, 6 дек - РИА Новости. Шестеро военнослужащих колумбийской армии погибли в результате нападения в городе Буэнос-Айрес в департаменте Каука, по информации президента Густаво Петро, за ним стоят повстанцы из числа бывших Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК/FARC)."Рядовые Ян Родригес, Джерсон Мамиан, Джонатан Ордоньес, Армандо Велес, Александр Портокарреро и Йонни Исаак - все в возрасте от 18 до 20 лет, молодые люди убиты в этом районе. Против них организовали засаду, то есть нападение было преднамеренно задумано. Оно было спланировано "Колонной Хайме Мартинеса", которая входила в состав первоначальных РВСК", - заявил Петро в ходе выступления, которое опубликовала в соцсетях администрация президента.Район, где произошли события, находится на маршруте наркотрафика от Кордильер в направлении Тихого океана. По словам президента, армия не намерена покидать эту местность, и в свете последних событий предпримет здесь новые меры борьбы с преступностью.Политик также заявил, что диалог о мире с повстанцами не обусловлен прекращением боевых действий и в настоящее время конкретные шаги в этом направлении совершают лишь боевики другой военизированной структуры - "Армии национального освобождения".Колумбия находится в состоянии вооруженного конфликта более полувека, за это время погибли более 262 тысяч человек, миллионы оставили свои дома. В рядах РВСК, которые были в 1966 году сформированы из отрядов самообороны крестьян-коммунистов, состояли до 20 тысяч бойцов. Власти и повстанцы долго вели переговоры о мире, которые закончились подписанием мирного соглашения в 2016 году. После демобилизации 13 тысяч человек на основе РВСК была официально создана политическая партия Comunes, однако часть людей позднее вернулась к партизанской деятельности и наркоторговле.

https://ria.ru/20221205/povstantsy-1836541504.html

https://ria.ru/20221103/razoruzhenie-1828983277.html

колумбия

буэнос-айрес (город)

каука

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в мире, густаво петро, колумбия, буэнос-айрес (город), каука, революционные вооруженные силы колумбии