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В Москве заболеваемость гриппом и ОРВИ превышает эпидемические пороги - РИА Новости, 06.12.2022
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В Москве заболеваемость гриппом и ОРВИ превышает эпидемические пороги
В Москве заболеваемость гриппом и ОРВИ превышает эпидемические пороги - РИА Новости, 06.12.2022
В Москве заболеваемость гриппом и ОРВИ превышает эпидемические пороги
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве превышает эпидемические пороги среди взрослых и среди детей 7-14 лет, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T23:18
2022-12-06T23:18
общество
здоровье - общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве превышает эпидемические пороги среди взрослых и среди детей 7-14 лет, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве."В Москве на прошлой неделе продолжался прогнозируемый рост заболеваемости гриппом и ОРВИ во всех возрастных группах в сравнении с предыдущей неделей. Показатели заболеваемости превышают эпидемические пороговые величины по совокупному населению, среди взрослых и среди детей 7-14 лет. При этом заболеваемость среди детей 0-2 лет и 3-6 лет – ниже эпидемических порогов. Самые высокие показатели заболеваемости регистрируются среди взрослого населения. Вместе с тем следует отметить, что на последней неделе отмечается снижение интенсивности эпидпроцесса и темпов роста заболеваемости гриппом и ОРВИ", - говорится в сообщении.Отмечается, что, по данным лабораторного мониторинга, среди циркулирующих респираторных вирусов увеличилась доля вирусов гриппа А(H1N1)-2009 ("свиной грипп")."Для проведения вакцинации в Москве задействованы прививочные кабинеты во всех медицинских организациях департамента здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, как для взрослых, так и для детей. Также вакцинация от гриппа проводится в центре вакцинации в ГУМе ежедневно с 10.00 до 21.00. На текущий период всего привито 6 903 280 человек, что составляет 54,5% от численности населения города, из них детей – 1 511 691 - охват 69,4%", - говорится в сообщении.
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общество, здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
23:18 06.12.2022
 
В Москве заболеваемость гриппом и ОРВИ превышает эпидемические пороги

Роспотребнадзор: в Москве заболеваемость гриппом и ОРВИ превышает эпидемические пороги

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкПрохожие во время снегопада на Ленинском проспекте в Москве
Прохожие во время снегопада на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве превышает эпидемические пороги среди взрослых и среди детей 7-14 лет, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.
"В Москве на прошлой неделе продолжался прогнозируемый рост заболеваемости гриппом и ОРВИ во всех возрастных группах в сравнении с предыдущей неделей. Показатели заболеваемости превышают эпидемические пороговые величины по совокупному населению, среди взрослых и среди детей 7-14 лет. При этом заболеваемость среди детей 0-2 лет и 3-6 лет – ниже эпидемических порогов. Самые высокие показатели заболеваемости регистрируются среди взрослого населения. Вместе с тем следует отметить, что на последней неделе отмечается снижение интенсивности эпидпроцесса и темпов роста заболеваемости гриппом и ОРВИ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по данным лабораторного мониторинга, среди циркулирующих респираторных вирусов увеличилась доля вирусов гриппа А(H1N1)-2009 ("свиной грипп").
"Для проведения вакцинации в Москве задействованы прививочные кабинеты во всех медицинских организациях департамента здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, как для взрослых, так и для детей. Также вакцинация от гриппа проводится в центре вакцинации в ГУМе ежедневно с 10.00 до 21.00. На текущий период всего привито 6 903 280 человек, что составляет 54,5% от численности населения города, из них детей – 1 511 691 - охват 69,4%", - говорится в сообщении.
Производство защитных масок в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
Вчера, 17:33
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ОбществоЗдоровье - ОбществоМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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