В Москве заболеваемость гриппом и ОРВИ превышает эпидемические пороги
Роспотребнадзор: в Москве заболеваемость гриппом и ОРВИ превышает эпидемические пороги
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкПрохожие во время снегопада на Ленинском проспекте в Москве
Прохожие во время снегопада на Ленинском проспекте в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве превышает эпидемические пороги среди взрослых и среди детей 7-14 лет, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.
"В Москве на прошлой неделе продолжался прогнозируемый рост заболеваемости гриппом и ОРВИ во всех возрастных группах в сравнении с предыдущей неделей. Показатели заболеваемости превышают эпидемические пороговые величины по совокупному населению, среди взрослых и среди детей 7-14 лет. При этом заболеваемость среди детей 0-2 лет и 3-6 лет – ниже эпидемических порогов. Самые высокие показатели заболеваемости регистрируются среди взрослого населения. Вместе с тем следует отметить, что на последней неделе отмечается снижение интенсивности эпидпроцесса и темпов роста заболеваемости гриппом и ОРВИ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по данным лабораторного мониторинга, среди циркулирующих респираторных вирусов увеличилась доля вирусов гриппа А(H1N1)-2009 ("свиной грипп").
"Для проведения вакцинации в Москве задействованы прививочные кабинеты во всех медицинских организациях департамента здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, как для взрослых, так и для детей. Также вакцинация от гриппа проводится в центре вакцинации в ГУМе ежедневно с 10.00 до 21.00. На текущий период всего привито 6 903 280 человек, что составляет 54,5% от численности населения города, из них детей – 1 511 691 - охват 69,4%", - говорится в сообщении.