https://ria.ru/20221206/orvi-1836821377.html

В Москве заболеваемость гриппом и ОРВИ превышает эпидемические пороги

В Москве заболеваемость гриппом и ОРВИ превышает эпидемические пороги - РИА Новости, 06.12.2022

В Москве заболеваемость гриппом и ОРВИ превышает эпидемические пороги

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве превышает эпидемические пороги среди взрослых и среди детей 7-14 лет, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T23:18

2022-12-06T23:18

2022-12-06T23:18

общество

здоровье - общество

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве превышает эпидемические пороги среди взрослых и среди детей 7-14 лет, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве."В Москве на прошлой неделе продолжался прогнозируемый рост заболеваемости гриппом и ОРВИ во всех возрастных группах в сравнении с предыдущей неделей. Показатели заболеваемости превышают эпидемические пороговые величины по совокупному населению, среди взрослых и среди детей 7-14 лет. При этом заболеваемость среди детей 0-2 лет и 3-6 лет – ниже эпидемических порогов. Самые высокие показатели заболеваемости регистрируются среди взрослого населения. Вместе с тем следует отметить, что на последней неделе отмечается снижение интенсивности эпидпроцесса и темпов роста заболеваемости гриппом и ОРВИ", - говорится в сообщении.Отмечается, что, по данным лабораторного мониторинга, среди циркулирующих респираторных вирусов увеличилась доля вирусов гриппа А(H1N1)-2009 ("свиной грипп")."Для проведения вакцинации в Москве задействованы прививочные кабинеты во всех медицинских организациях департамента здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, как для взрослых, так и для детей. Также вакцинация от гриппа проводится в центре вакцинации в ГУМе ежедневно с 10.00 до 21.00. На текущий период всего привито 6 903 280 человек, что составляет 54,5% от численности населения города, из них детей – 1 511 691 - охват 69,4%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221206/maski-1836743479.html

москва

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)