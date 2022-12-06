https://ria.ru/20221206/deti-1836825092.html

Следователи Ростовской области возбудили дело после гибели детей при пожаре

Следователи Ростовской области возбудили дело после гибели детей при пожаре - РИА Новости, 06.12.2022

Следователи Ростовской области возбудили дело после гибели детей при пожаре

Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух детей при пожаре в частном доме в Багаевском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T23:45

2022-12-06T23:45

2022-12-06T23:45

происшествия

ростовская область

россия

жилье

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух детей при пожаре в частном доме в Багаевском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель прокуратуры региона.Пожар в частном доме в хуторе Усьман произошел во вторник вечером. На момент прибытия спасателей огнем уже был охвачен весь дом, произошло обрушение крыши и стен. При разборе завалов были обнаружены тела двух детей - пятилетней девочки и двухлетнего мальчика. Как сообщало региональное МЧС, дети находились дома одни, без присмотра взрослых."Взят на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - сказал представитель ведомства. Он добавил, что прокуратура организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства.

https://ria.ru/20221206/novoshakhtinsk-1836726775.html

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Евгения Нефедова

происшествия, ростовская область, россия, жилье, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)