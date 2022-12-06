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Следователи Ростовской области возбудили дело после гибели детей при пожаре - РИА Новости, 06.12.2022
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Следователи Ростовской области возбудили дело после гибели детей при пожаре
Следователи Ростовской области возбудили дело после гибели детей при пожаре - РИА Новости, 06.12.2022
Следователи Ростовской области возбудили дело после гибели детей при пожаре
Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух детей при пожаре в частном доме в Багаевском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T23:45
2022-12-06T23:45
происшествия
ростовская область
россия
жилье
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух детей при пожаре в частном доме в Багаевском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель прокуратуры региона.Пожар в частном доме в хуторе Усьман произошел во вторник вечером. На момент прибытия спасателей огнем уже был охвачен весь дом, произошло обрушение крыши и стен. При разборе завалов были обнаружены тела двух детей - пятилетней девочки и двухлетнего мальчика. Как сообщало региональное МЧС, дети находились дома одни, без присмотра взрослых."Взят на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - сказал представитель ведомства. Он добавил, что прокуратура организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства.
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ростовская область
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происшествия, ростовская область, россия, жилье, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростовская область, Россия, Жилье, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
23:45 06.12.2022
 
Следователи Ростовской области возбудили дело после гибели детей при пожаре

Следователи Ростовской области возбудили дело после гибели детей при пожаре в частном доме

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Тушение пожара. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух детей при пожаре в частном доме в Багаевском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель прокуратуры региона.
Пожар в частном доме в хуторе Усьман произошел во вторник вечером. На момент прибытия спасателей огнем уже был охвачен весь дом, произошло обрушение крыши и стен. При разборе завалов были обнаружены тела двух детей - пятилетней девочки и двухлетнего мальчика. Как сообщало региональное МЧС, дети находились дома одни, без присмотра взрослых.
"Взят на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - сказал представитель ведомства. Он добавил, что прокуратура организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
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ПроисшествияРостовская областьРоссияЖильеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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