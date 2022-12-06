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Госдеп одобрил возможную сделку по продаже Южной Корее военных вертолетов - РИА Новости, 06.12.2022
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Госдеп одобрил возможную сделку по продаже Южной Корее военных вертолетов
Госдеп одобрил возможную сделку по продаже Южной Корее военных вертолетов - РИА Новости, 06.12.2022
Госдеп одобрил возможную сделку по продаже Южной Корее военных вертолетов
Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Южной Корее военно-транспортных вертолетов CH-47 Chinook и сопутствующего снаряжения на сумму порядка 1,5 РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T23:23
2022-12-06T23:37
южная корея
сша
министерство обороны сша
государственный департамент сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Южной Корее военно-транспортных вертолетов CH-47 Chinook и сопутствующего снаряжения на сумму порядка 1,5 миллиарда долларов, сообщило во вторник Агентство по оборонному сотрудничеству, входящее в состав Пентагона.Как отмечается в распространенном заявлении ведомства, Южная Корея запросила у США 18 вертолетов такого типа, а также оборудование, включающее защищенные радиостанции, системы радиолокационного предупреждения, транспондеры, системы распознавания и другую технику. Помимо этого, в стоимость входят логистические услуги и обслуживание данных машин."Предполагаемая сделка по продаже послужит реализации целей внешней политики и национальной безопасности США путем укрепления безопасности ведущего союзника, гарантирующего политическую стабильность и экономический прогресс в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - следует из заявления.Американская администрация уже официально уведомила Конгресс США о данном решении. У законодательного органа теперь есть месяц на то, чтобы рассмотреть потенциальную сделку и принять решение о ее возможном блокировании.
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южная корея, сша, министерство обороны сша, государственный департамент сша, в мире
Южная Корея, США, Министерство обороны США, Государственный департамент США, В мире
23:23 06.12.2022 (обновлено: 23:37 06.12.2022)
 
Госдеп одобрил возможную сделку по продаже Южной Корее военных вертолетов

Госдеп США одобрил возможную сделку по продаже Южной Корее вертолетов СН-47 Chinook

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Южной Корее военно-транспортных вертолетов CH-47 Chinook и сопутствующего снаряжения на сумму порядка 1,5 миллиарда долларов, сообщило во вторник Агентство по оборонному сотрудничеству, входящее в состав Пентагона.
Как отмечается в распространенном заявлении ведомства, Южная Корея запросила у США 18 вертолетов такого типа, а также оборудование, включающее защищенные радиостанции, системы радиолокационного предупреждения, транспондеры, системы распознавания и другую технику. Помимо этого, в стоимость входят логистические услуги и обслуживание данных машин.
"Предполагаемая сделка по продаже послужит реализации целей внешней политики и национальной безопасности США путем укрепления безопасности ведущего союзника, гарантирующего политическую стабильность и экономический прогресс в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - следует из заявления.
Американская администрация уже официально уведомила Конгресс США о данном решении. У законодательного органа теперь есть месяц на то, чтобы рассмотреть потенциальную сделку и принять решение о ее возможном блокировании.
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