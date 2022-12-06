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В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221206/trevoga-1836822281.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.12.2022
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Полтавской и Кировоградской областях Украины объявили воздушную тревогу, пишет "Страна.ua". РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T23:27
2022-12-06T23:57
в мире
украина
денис шмыгаль
кировоградская область
запорожская область
специальная военная операция на украине
владимир путин
укрэнерго
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В Полтавской и Кировоградской областях Украины объявили воздушную тревогу, пишет "Страна.ua".Кроме того, сообщается о работе системы ПВО в подконтрольной Киеву части Запорожской области.По данным издания, слышны взрывы в Синельниковском районе Днепропетровской области.Ранее во вторник местные власти также сообщали о воздушной тревоге на юге страны: в Николаевской и Одесской областях.Воздушная тревога на Украине звучит ежедневно с 10 октября, когда российская армия начала наносить ракетные удары по объектам военного управления, связи, оборонной промышленности и энергетики страны. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России.В конце ноября глава правления национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что за время российских ударов повреждения получили все крупные тепло- и гидроэлектростанции страны. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 ноября сообщал, что почти половина энергетической системы государства вышла из строя.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
https://ria.ru/20221125/ukraina-1834075817.html
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в мире, украина, денис шмыгаль, кировоградская область, запорожская область, владимир путин, укрэнерго
В мире, Украина, Денис Шмыгаль, Кировоградская область, Запорожская область, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Укрэнерго
23:27 06.12.2022 (обновлено: 23:57 06.12.2022)
 
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Страна.ua: в Полтавской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях объявили тревогу

© AP Photo / Andrew KravchenkoЛюди на улице в Киеве
Люди на улице в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Люди на улице в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В Полтавской и Кировоградской областях Украины объявили воздушную тревогу, пишет "Страна.ua".
Кроме того, сообщается о работе системы ПВО в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября, 08:00
Тьма пришла на Украину надолго
По данным издания, слышны взрывы в Синельниковском районе Днепропетровской области.
Ранее во вторник местные власти также сообщали о воздушной тревоге на юге страны: в Николаевской и Одесской областях.
Памятник российской императрице Екатерине II — центральная фигура скульптурной композиции, изображающей основателей Одессы - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
25 ноября, 08:00Специальная военная операция на Украине
Остановить саморазрушение Украины невозможно
Воздушная тревога на Украине звучит ежедневно с 10 октября, когда российская армия начала наносить ракетные удары по объектам военного управления, связи, оборонной промышленности и энергетики страны. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России.
В конце ноября глава правления национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что за время российских ударов повреждения получили все крупные тепло- и гидроэлектростанции страны. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 ноября сообщал, что почти половина энергетической системы государства вышла из строя.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДенис ШмыгальКировоградская областьЗапорожская областьВладимир ПутинУкрэнерго
 
 
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