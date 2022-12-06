https://ria.ru/20221206/trevoga-1836822281.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.12.2022

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Полтавской и Кировоградской областях Украины объявили воздушную тревогу, пишет "Страна.ua". РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T23:27

2022-12-06T23:27

2022-12-06T23:57

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украина

денис шмыгаль

кировоградская область

запорожская область

специальная военная операция на украине

владимир путин

укрэнерго

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В Полтавской и Кировоградской областях Украины объявили воздушную тревогу, пишет "Страна.ua".Кроме того, сообщается о работе системы ПВО в подконтрольной Киеву части Запорожской области.По данным издания, слышны взрывы в Синельниковском районе Днепропетровской области.Ранее во вторник местные власти также сообщали о воздушной тревоге на юге страны: в Николаевской и Одесской областях.Воздушная тревога на Украине звучит ежедневно с 10 октября, когда российская армия начала наносить ракетные удары по объектам военного управления, связи, оборонной промышленности и энергетики страны. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России.В конце ноября глава правления национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что за время российских ударов повреждения получили все крупные тепло- и гидроэлектростанции страны. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 ноября сообщал, что почти половина энергетической системы государства вышла из строя.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

https://ria.ru/20221125/ukraina-1834075817.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

в мире, украина, денис шмыгаль, кировоградская область, запорожская область, владимир путин, укрэнерго