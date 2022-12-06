https://ria.ru/20221206/sherman-1836823841.html
Вашингтон заявил, что стабильность в отношениях с Россией наступит не скоро
Вашингтон заявил, что стабильность в отношениях с Россией наступит не скоро - РИА Новости, 06.12.2022
Вашингтон заявил, что стабильность в отношениях с Россией наступит не скоро
Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман выразила надежду на возвращение к стабильности в отношениях с Россией, но заявила, что это вряд ли произойдет в... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T23:41
2022-12-06T23:41
2022-12-06T23:41
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РИМ, 6 дек – РИА Новости. Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман выразила надежду на возвращение к стабильности в отношениях с Россией, но заявила, что это вряд ли произойдет в ближайшее время."Я надеюсь, что мы вернемся к той стабильности, которая была у нас на протяжении десятилетий после Второй мировой войны. Это не значит, что не было проблем. Всегда есть проблемы, и никто не хочет возвращаться к холодной войне", - заявила она, выступая в римском университете Luiss.Шерман находится в европейском турне, на итальянском этапе которого у нее намечены встречи с главой МИД Италии и руководством Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН."Надеюсь, мы сможем вернуться туда, где мы все сможем разговаривать друг с другом и снова работать вместе. Но я не думаю, что это произойдет в ближайшее время", - сказала заместитель госсекретаря США.
https://ria.ru/20221206/ministr-1836526569.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, сша, россия
Вашингтон заявил, что стабильность в отношениях с Россией наступит не скоро
Замгоссекретаря США Шерман: стабильность в отношениях с Россией наступит не скоро
РИМ, 6 дек – РИА Новости. Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман выразила надежду на возвращение к стабильности в отношениях с Россией, но заявила, что это вряд ли произойдет в ближайшее время.
"Я надеюсь, что мы вернемся к той стабильности, которая была у нас на протяжении десятилетий после Второй мировой войны. Это не значит, что не было проблем. Всегда есть проблемы, и никто не хочет возвращаться к холодной войне", - заявила она, выступая в римском университете Luiss.
Шерман находится в европейском турне, на итальянском этапе которого у нее намечены встречи с главой МИД Италии
и руководством Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН
.
"Надеюсь, мы сможем вернуться туда, где мы все сможем разговаривать друг с другом и снова работать вместе. Но я не думаю, что это произойдет в ближайшее время", - сказала заместитель госсекретаря США.