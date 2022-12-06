https://ria.ru/20221206/sherman-1836823841.html

Вашингтон заявил, что стабильность в отношениях с Россией наступит не скоро

Вашингтон заявил, что стабильность в отношениях с Россией наступит не скоро - РИА Новости, 06.12.2022

Вашингтон заявил, что стабильность в отношениях с Россией наступит не скоро

Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман выразила надежду на возвращение к стабильности в отношениях с Россией, но заявила, что это вряд ли произойдет в... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T23:41

2022-12-06T23:41

2022-12-06T23:41

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сша

россия

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РИМ, 6 дек – РИА Новости. Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман выразила надежду на возвращение к стабильности в отношениях с Россией, но заявила, что это вряд ли произойдет в ближайшее время."Я надеюсь, что мы вернемся к той стабильности, которая была у нас на протяжении десятилетий после Второй мировой войны. Это не значит, что не было проблем. Всегда есть проблемы, и никто не хочет возвращаться к холодной войне", - заявила она, выступая в римском университете Luiss.Шерман находится в европейском турне, на итальянском этапе которого у нее намечены встречи с главой МИД Италии и руководством Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН."Надеюсь, мы сможем вернуться туда, где мы все сможем разговаривать друг с другом и снова работать вместе. Но я не думаю, что это произойдет в ближайшее время", - сказала заместитель госсекретаря США.

https://ria.ru/20221206/ministr-1836526569.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, сша, россия