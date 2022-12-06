Власти Молдавии утрачивают кредит доверия у населения, заявил эксперт
Эксперт Пержу: власти Молдавии утрачивают кредит доверия у населения
© Sputnik / Родион Прока / Перейти в медиабанкУчастники акции протеста оппозиции перед зданием генеральной прокуратуры Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Родион Прока
Участники акции протеста оппозиции перед зданием генеральной прокуратуры Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 6 дек – РИА Новости. Кредит доверия действующей в Молдавии власти тает по причине отсутствия ощутимых и понятных достижений, страна катится в экономическую пропасть, такое мнение выразил РИА Новости председатель Общественного совета Молдавии, руководитель экспертного клуба "Стратегия Молдовы" Вячеслав Пержу.
Ранее во вторник в Кишиневе были представлены результаты соцопроса, проведенного Институтом маркетинга и исследований IMAS. Исследование продемонстрировало, что за полгода число недовольных политикой властей Молдавии выросло до 65%. При этом 23% респондентов заявили, что совершенно недовольны своей жизнью, 27% ответили, что недовольны, довольны и очень довольны - 21% и 4% соответственно.
"Народ Молдавии устал от постоянных политических склок и отсутствия реального прогресса. Люди видят, что за последние годы страна катится в экономическую пропасть. Создается ощущение, что обычные граждане страны и молдавские политики, которые при власти, живут в разных мирах ", - отметил Пержу, комментируя данные опроса.
Он подчеркнул, что официальный Кишинев "зашел в тупик, выбрав курс исключительно на Запад", это также привело к ослаблению экономики страны и росту разочаровавшихся граждан".
"Совершенно ясно, что для улучшения уровня жизни граждан важно усилить экономику своей страны, а это в первую очередь — расширение рынков сбыта для молдавских товаров и получение энергоресурсов по низким ценам. Конечно, речь идёт о развитии доброго сотрудничества с Россией и другими странами ЕАЭС. Ведь Евразийский экономический союз занимает первое место по размеру территории, которую охватывают её члены - более 20 миллионов квадратных километров. Всего лишь решение этих двух вышеназванных задач может кардинально изменить состояние экономики страны в лучшую сторону и, соответственно, привести к значительному повышению уровня жизни граждан", - сказал Пержу.
Результаты опроса IMAS также показали, что более 60% жителей Молдавии полагают, что у Кишинева должны быть близкие отношения с Москвой. Опрос был проведен с 10 по 29 ноября, в нем приняли участие 1100 человек из 90 населенных пунктов, погрешность составляет 3
Власти Молдавии неоднократно заявляли, что с февраля отношения с Москвой практически заморожены и поддерживаются лишь на уровне дипломатических представительств.
Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС. В 2020 году на встрече лидеров стран ЕАЭС было принято решение предоставить статус наблюдателя при интеграционном объединении Кубе и Узбекистану.