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В Москве локализовали пожар в частном доме на Ленинградском шоссе

В Москве локализовали пожар в частном доме на Ленинградском шоссе - РИА Новости, 06.12.2022

В Москве локализовали пожар в частном доме на Ленинградском шоссе

Частный одноэтажный деревянный дом загорелся на Ленинградском шоссе в Москве, пожар локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T22:56

2022-12-06T22:56

2022-12-06T22:56

происшествия

москва

ленинградское шоссе

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Частный одноэтажный деревянный дом загорелся на Ленинградском шоссе в Москве, пожар локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС."В 21.20 поступило сообщение о возгорании одноэтажного деревянного частного дома на Ленинградском шоссе в Москве по всей площади", - сказал собеседник агентства.Уточняется, что в 22.08 пожар локализован, информация о пострадавших не поступала.

https://ria.ru/20221206/pozhar-1836813871.html

москва

ленинградское шоссе

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происшествия, москва, ленинградское шоссе, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)