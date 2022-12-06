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В Москве локализовали пожар в частном доме на Ленинградском шоссе
В Москве локализовали пожар в частном доме на Ленинградском шоссе - РИА Новости, 06.12.2022
В Москве локализовали пожар в частном доме на Ленинградском шоссе
Частный одноэтажный деревянный дом загорелся на Ленинградском шоссе в Москве, пожар локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T22:56
2022-12-06T22:56
2022-12-06T22:56
происшествия
москва
ленинградское шоссе
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Частный одноэтажный деревянный дом загорелся на Ленинградском шоссе в Москве, пожар локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС."В 21.20 поступило сообщение о возгорании одноэтажного деревянного частного дома на Ленинградском шоссе в Москве по всей площади", - сказал собеседник агентства.Уточняется, что в 22.08 пожар локализован, информация о пострадавших не поступала.
https://ria.ru/20221206/pozhar-1836813871.html
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происшествия, москва, ленинградское шоссе, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Ленинградское шоссе, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве локализовали пожар в частном доме на Ленинградском шоссе
МЧС: в Москве локализовали пожар в частном деревянном доме на Ленинградском шоссе