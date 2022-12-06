https://ria.ru/20221206/trevoga-1836820552.html
В Днепропетровске прогремел взрыв, пишут украинские СМИ
В Днепропетровске прогремел взрыв, пишут украинские СМИ - РИА Новости, 06.12.2022
В Днепропетровске прогремел взрыв, пишут украинские СМИ
Взрыв прозвучал в Днепропетровске, в регионе объявлена воздушная тревога, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua". РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T23:08
2022-12-06T23:08
2022-12-06T23:08
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
днепропетровск
украина
днепр (город)
страна.ua
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Днепропетровске, в регионе объявлена воздушная тревога, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua".Также тревога была объявлена в южных региона Украины: в Николаевской и Одесской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Днепропетровск, Украина, Днепр (город), Страна.ua, Вооруженные силы РФ
В Днепропетровске прогремел взрыв, пишут украинские СМИ
"Страна.ua": В Днепропетровске и пригородах прогремели взрывы, в регионе воздушная тревога