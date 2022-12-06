https://ria.ru/20221206/trevoga-1836820552.html

В Днепропетровске прогремел взрыв, пишут украинские СМИ

В Днепропетровске прогремел взрыв, пишут украинские СМИ - РИА Новости, 06.12.2022

В Днепропетровске прогремел взрыв, пишут украинские СМИ

Взрыв прозвучал в Днепропетровске, в регионе объявлена воздушная тревога, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua". РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T23:08

2022-12-06T23:08

2022-12-06T23:08

специальная военная операция на украине

в мире

денис шмыгаль

днепропетровск

украина

днепр (город)

страна.ua

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Днепропетровске, в регионе объявлена воздушная тревога, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua".Также тревога была объявлена в южных региона Украины: в Николаевской и Одесской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровск

украина

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, денис шмыгаль, днепропетровск, украина, днепр (город), страна.ua, вооруженные силы рф