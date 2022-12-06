https://ria.ru/20221206/bezopasnost-1836823570.html
Постпред Бразилии при ООН призвал осмыслить архитектуру безопасности Европы
Постпред Бразилии при ООН призвал осмыслить архитектуру безопасности Европы - РИА Новости, 06.12.2022
Постпред Бразилии при ООН призвал осмыслить архитектуру безопасности Европы
Постпред Бразилии при ООН Роналду Коста Филью призвал "более глубоко" осмыслить архитектуру европейской безопасности, учитывать при этом озабоченности всех... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T23:40
2022-12-06T23:40
2022-12-06T23:40
в мире
бразилия
украина
россия
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49180/34/491803420_0:109:1024:685_1920x0_80_0_0_225330a2b40dbee239bcc6503f1bb552.jpg
ООН, 6 дек - РИА Новости. Постпред Бразилии при ООН Роналду Коста Филью призвал "более глубоко" осмыслить архитектуру европейской безопасности, учитывать при этом озабоченности всех стран.По его словам, нет ничего более срочного, чем прекращение огня на Украине между сторонами без предусловий."Мы отмечаем заявления западных лидеров, прозвучавшие в последние недели, об их желании вступить в диалог с Россией с целью прекращения боевых действий. Это важный позитивный сигнал. Эти заявления должны вылиться в создание механизма для проведения переговоров в прагматичной, объективной манере", - сказал Коста.Бразилия полагает, что СБ может и должен служить платформой для содействия диалогу.По мнению постпреда, окончание конфликта зависит от политического решения."Пришло время для более глубокого осмысления архитектуры европейской региональной безопасности - с учетом обеспокоенностей всех стран и необходимости защиты суверенитета и территориальной целостности", - подчеркнул постпред.
https://ria.ru/20221206/moratoriy-1836789693.html
https://ria.ru/20221206/polemika-1836681413.html
бразилия
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49180/34/491803420_84:0:997:685_1920x0_80_0_0_b2de4be846b0f5600cf707013234497b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бразилия, украина, россия, оон
В мире, Бразилия, Украина, Россия, ООН
Постпред Бразилии при ООН призвал осмыслить архитектуру безопасности Европы
Постпред Бразилии при ООН Филью призвал глубже осмыслить архитектуру безопасности Европы