https://ria.ru/20221206/bezopasnost-1836823570.html

Постпред Бразилии при ООН призвал осмыслить архитектуру безопасности Европы

Постпред Бразилии при ООН призвал осмыслить архитектуру безопасности Европы - РИА Новости, 06.12.2022

Постпред Бразилии при ООН призвал осмыслить архитектуру безопасности Европы

Постпред Бразилии при ООН Роналду Коста Филью призвал "более глубоко" осмыслить архитектуру европейской безопасности, учитывать при этом озабоченности всех... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T23:40

2022-12-06T23:40

2022-12-06T23:40

в мире

бразилия

украина

россия

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49180/34/491803420_0:109:1024:685_1920x0_80_0_0_225330a2b40dbee239bcc6503f1bb552.jpg

ООН, 6 дек - РИА Новости. Постпред Бразилии при ООН Роналду Коста Филью призвал "более глубоко" осмыслить архитектуру европейской безопасности, учитывать при этом озабоченности всех стран.По его словам, нет ничего более срочного, чем прекращение огня на Украине между сторонами без предусловий."Мы отмечаем заявления западных лидеров, прозвучавшие в последние недели, об их желании вступить в диалог с Россией с целью прекращения боевых действий. Это важный позитивный сигнал. Эти заявления должны вылиться в создание механизма для проведения переговоров в прагматичной, объективной манере", - сказал Коста.Бразилия полагает, что СБ может и должен служить платформой для содействия диалогу.По мнению постпреда, окончание конфликта зависит от политического решения."Пришло время для более глубокого осмысления архитектуры европейской региональной безопасности - с учетом обеспокоенностей всех стран и необходимости защиты суверенитета и территориальной целостности", - подчеркнул постпред.

https://ria.ru/20221206/moratoriy-1836789693.html

https://ria.ru/20221206/polemika-1836681413.html

бразилия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, бразилия, украина, россия, оон