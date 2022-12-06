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Постпред Бразилии при ООН призвал осмыслить архитектуру безопасности Европы - РИА Новости, 06.12.2022
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Постпред Бразилии при ООН призвал осмыслить архитектуру безопасности Европы
Постпред Бразилии при ООН призвал осмыслить архитектуру безопасности Европы - РИА Новости, 06.12.2022
Постпред Бразилии при ООН призвал осмыслить архитектуру безопасности Европы
Постпред Бразилии при ООН Роналду Коста Филью призвал "более глубоко" осмыслить архитектуру европейской безопасности, учитывать при этом озабоченности всех... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T23:40
2022-12-06T23:40
в мире
бразилия
украина
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оон
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ООН, 6 дек - РИА Новости. Постпред Бразилии при ООН Роналду Коста Филью призвал "более глубоко" осмыслить архитектуру европейской безопасности, учитывать при этом озабоченности всех стран.По его словам, нет ничего более срочного, чем прекращение огня на Украине между сторонами без предусловий."Мы отмечаем заявления западных лидеров, прозвучавшие в последние недели, об их желании вступить в диалог с Россией с целью прекращения боевых действий. Это важный позитивный сигнал. Эти заявления должны вылиться в создание механизма для проведения переговоров в прагматичной, объективной манере", - сказал Коста.Бразилия полагает, что СБ может и должен служить платформой для содействия диалогу.По мнению постпреда, окончание конфликта зависит от политического решения."Пришло время для более глубокого осмысления архитектуры европейской региональной безопасности - с учетом обеспокоенностей всех стран и необходимости защиты суверенитета и территориальной целостности", - подчеркнул постпред.
https://ria.ru/20221206/moratoriy-1836789693.html
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в мире, бразилия, украина, россия, оон
В мире, Бразилия, Украина, Россия, ООН
23:40 06.12.2022
 
Постпред Бразилии при ООН призвал осмыслить архитектуру безопасности Европы

Постпред Бразилии при ООН Филью призвал глубже осмыслить архитектуру безопасности Европы

© Flickr / josuebraunФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© Flickr / josuebraun
Флаг Бразилии . Архивное фото
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ООН, 6 дек - РИА Новости. Постпред Бразилии при ООН Роналду Коста Филью призвал "более глубоко" осмыслить архитектуру европейской безопасности, учитывать при этом озабоченности всех стран.
По его словам, нет ничего более срочного, чем прекращение огня на Украине между сторонами без предусловий.
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Бразилия полагает, что СБ может и должен служить платформой для содействия диалогу.
По мнению постпреда, окончание конфликта зависит от политического решения.
"Пришло время для более глубокого осмысления архитектуры европейской региональной безопасности - с учетом обеспокоенностей всех стран и необходимости защиты суверенитета и территориальной целостности", - подчеркнул постпред.
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