Архив новостей за 15.09.2023 - РИА Новости
Архив за 15.09.2023

Логотип НАСАНАСА подтвердило участие Трейси Дайсон в экипаже "Союз МС-25"
15 сентября 2023, 23:57
1305
Космос - РИА НаукаОлег НовицкийНАСАРоскосмосОлег КононенкоНиколай Чуб
Анастасия ЯньковаЯнькова победила Юйсинь в кикбоксерском бою
15 сентября 2023, 23:51
168
ЕдиноборстваСпортАнастасия ЯньковаКикбоксинг
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Шмыгаль оценил, сколько Украина привлекла в бюджет на восстановление страны
15 сентября 2023, 23:43
3951
ЭкономикаЦены на нефтьУкраинаДенис ШмыгальВсемирный банкЕврокомиссияООН
Центр сортировки алмазов акционерной компании АлросаСМИ: санкции против российских алмазов потребуют "реструктуризации рынка"
15 сентября 2023, 23:34
3157
ЭкономикаРоссияБельгияИндияШарль МишельАлександр де КрооВладимир ПутинАлросаG7Евросоюз
Матч Бундеслиги Бавария — Байер"Бавария" сыграла вничью с "Байером" в матче Бундеслиги
15 сентября 2023, 23:33
1994
ФутболГарри КейнБаварияБайер 04Алекс ГримальдоЛеон Горецка
В Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном городке "Роскосмос" готов обучить космонавта из КНДР и организовать его полет
15 сентября 2023, 23:24
986
Космос - РИА НаукаРоссияАмурская областьЮрий Борисов (сенатор)Владимир ПутинКим Чен ЫнРоскосмос
Глава Чечни Рамзан КадыровДаудов опубликовал видео прогулки Кадырова на фоне слухов о его болезни
15 сентября 2023, 23:19
33445
ОбществоРоссияРамзан КадыровFacebook
НеймарПередача Неймара на Малкома помогла "Аль-Хилялю" победить "Аль-Рияд"
15 сентября 2023, 23:17
4558
ФутболАль-Хиляль (Эр-Рияд)НеймарАлександар Митрович
БельгияБельгия руководит разработкой плана санкций против российских алмазов
15 сентября 2023, 23:10
1895
Цены на нефтьРоссияШарль МишельG7ЕврокомиссияООНВладимир ПутинАлександр де КрооАнтверпенБельгия
Центр сортировки алмазов акционерной компании АлросаСМИ: страны G7 хотят запретить импорт российских алмазов
15 сентября 2023, 23:08
1837
ЭкономикаРоссияИндияИзраильШарль МишельАлександр де КрооВладимир ПутинЕвросоветАлросаG7
В холле Государственной ДумыКастюкевич объяснил, почему решил сдать депутатский мандат
15 сентября 2023, 23:07
9214
ПолитикаРоссияХерсонская область Воронежская областьЕдиная РоссияГосдума РФ
Главный тренер московского Динамо Алексей Кудашов в матче КХЛКудашов объяснил, как экс-игроки СКА помогли победить петербургский клуб
15 сентября 2023, 23:03
1704
ХоккейСКА (Санкт-Петербург)ХК Динамо (Москва)Алексей КудашовКХЛ 2025-2026
Алмаз Страны ЕС хотят ввести санкции на алмазы из России этой осенью
15 сентября 2023, 23:02
2213
Цены на нефтьРоссияШарль МишельЕвросоюзЕвросоветАлександр де КрооG7ИндияБельгияВладимир Путин
Роман РотенбергРотенберг ответил на вопрос об отставке
15 сентября 2023, 23:00
11329
ХоккейСКА (Санкт-Петербург)ХК Динамо (Москва)Роман РотенбергКХЛ 2025-2026
Логотип госкорпорации Роскосмос"Роскосмос" и НАСА готовят соглашение о перекрестных полетах
15 сентября 2023, 22:57
836
Юрий Борисов (сенатор)РоскосмосНАСААнна Кикина
Место ДТП на трассе Скандинавия в Ленинградской областиДве девочки, пострадавшие на трассе "Скандинавия", остаются в больницах
15 сентября 2023, 22:49
1768
ПроисшествияЛенинградская областьСанкт-ПетербургСестрорецкFord Motor
Олимпиада-2020. Вольная борьбаТрое олимпийских чемпионов по борьбе выступят на турнире в Москве
15 сентября 2023, 22:49
477
ЕдиноборстваСпортБорьба
Председатель католической конференции епископов Италии, посланник Папы Римского кардинал Маттео ДзуппиПосланник Папы оценил готовность Москвы к продолжению диалога по Украине
15 сентября 2023, 22:48
3966
В миреМоскваМаттео ДзуппиСергей ЛавровУкраинаКитайФранциск (Хорхе Марио Бергольо)
Игрок Динамо Муми НгамалёНгамалё не видит проблемы в отъезде Захаряна
15 сентября 2023, 22:44
185
ФутболДинамо МоскваАрсен ЗахарянНижний НовгородМуми НгамалеРеал СосьедадТрансферы в РПЛРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
Полицейский держит в руках наручникиВ Ярославле подростка подозревают в причастности к стрельбе по автобусам
15 сентября 2023, 22:41
11636
ПроисшествияЯрославль
Заголовок открываемого материала