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Посланник Папы оценил готовность Москвы к продолжению диалога по Украине - РИА Новости, 15.09.2023
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22:48 15.09.2023 (обновлено: 22:50 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/poslannik-1896641515.html
Посланник Папы оценил готовность Москвы к продолжению диалога по Украине
Посланник Папы оценил готовность Москвы к продолжению диалога по Украине - РИА Новости, 15.09.2023
Посланник Папы оценил готовность Москвы к продолжению диалога по Украине
Папский посланник по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи, который в пятницу вечером завершил визит в Китай в рамках миротворческой миссии Святого... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T22:48
2023-09-15T22:50
в мире
москва
маттео дзуппи
сергей лавров
украина
китай
франциск (хорхе марио бергольо)
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РИМ, 15 сен – РИА Новости. Папский посланник по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи, который в пятницу вечером завершил визит в Китай в рамках миротворческой миссии Святого престола, назвал важным заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности Москвы продолжать диалог. "Это важно, потому что мир строят, ведя диалог и находя возможные и необходимые пространства. Безусловно, это позитивное заявление, и оно идет в направлении, ожидаемом папой Франциском", - заявил кардинал католическому телеканалу TV2000. Ранее в пятницу глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова общаться по проблеме урегулирования на Украине с посланником Ватикана Дзуппи, который, по его словам, планирует вновь посетить Россию. "Мы со всеми готовы встречаться, со всеми готовы разговаривать", - сказал министр в ходе круглого стола в Москве. По прибытии из Пекина в сицилийский Палермо кардинал Дзуппи сообщил о важном и откровенном обмене мнениями, который состоялся у него с представителями властей КНР. "Со стороны китайского правительства было проявлено большое внимание. Состоялась открытая дискуссия с важным обменом мнениями, в том числе относительно перспектив на будущее", - подчеркнул он. В четверг служба печати Святого престола сообщила, что Дзуппи обсудил в Пекине со специальным представителем КНР по делам Евразии Ли Хуэем "необходимость объединения усилий для содействию диалогу и поиску путей, ведущих к миру" на Украине. В ближайшее время Дзуппи доложит о результатах своей трехдневной поездки в Китай папе Франциску. Возвращаясь из апостольской поездки в Венгрию 30 апреля, папа Франциск в ходе пресс-конференции на борту самолета сообщил, что Ватикан осуществляет миссию в целях урегулирования конфликта на Украине. 20 мая Святой престол объявил, что понтифик поручил кардиналу Дзуппи провести "миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности в конфликте на Украине, в надежде… что это может открыть путь к миру". В качестве папского посланника Дзуппи этим летом посетил Киев, Москву и Вашингтон.
https://ria.ru/20230913/konflikt-1896130247.html
https://ria.ru/20230915/ukraina-1896638361.html
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москва
украина
китай
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в мире, москва, маттео дзуппи, сергей лавров, украина, китай, франциск (хорхе марио бергольо)
В мире, Москва, Маттео Дзуппи, Сергей Лавров, Украина, Китай, Франциск (Хорхе Марио Бергольо)
Посланник Папы оценил готовность Москвы к продолжению диалога по Украине

Посланник Дзуппи оценил готовность Москвы к продолжению диалога по Украине

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель католической конференции епископов Италии, посланник Папы Римского кардинал Маттео Дзуппи
Председатель католической конференции епископов Италии, посланник Папы Римского кардинал Маттео Дзуппи - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Председатель католической конференции епископов Италии, посланник Папы Римского кардинал Маттео Дзуппи. Архивное фото
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РИМ, 15 сен – РИА Новости. Папский посланник по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи, который в пятницу вечером завершил визит в Китай в рамках миротворческой миссии Святого престола, назвал важным заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности Москвы продолжать диалог.
«
"Это важно, потому что мир строят, ведя диалог и находя возможные и необходимые пространства. Безусловно, это позитивное заявление, и оно идет в направлении, ожидаемом папой Франциском", - заявил кардинал католическому телеканалу TV2000.
Сессия Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Глава ГА ООН выразил надежду на продолжение диалога по Украине
13 сентября, 15:34
Ранее в пятницу глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова общаться по проблеме урегулирования на Украине с посланником Ватикана Дзуппи, который, по его словам, планирует вновь посетить Россию. "Мы со всеми готовы встречаться, со всеми готовы разговаривать", - сказал министр в ходе круглого стола в Москве.
По прибытии из Пекина в сицилийский Палермо кардинал Дзуппи сообщил о важном и откровенном обмене мнениями, который состоялся у него с представителями властей КНР.
«
"Со стороны китайского правительства было проявлено большое внимание. Состоялась открытая дискуссия с важным обменом мнениями, в том числе относительно перспектив на будущее", - подчеркнул он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
"Он обо всем знает". В США раскрыли, как Путин переиграл Запад на Украине
Вчера, 22:12
В четверг служба печати Святого престола сообщила, что Дзуппи обсудил в Пекине со специальным представителем КНР по делам Евразии Ли Хуэем "необходимость объединения усилий для содействию диалогу и поиску путей, ведущих к миру" на Украине. В ближайшее время Дзуппи доложит о результатах своей трехдневной поездки в Китай папе Франциску.
Возвращаясь из апостольской поездки в Венгрию 30 апреля, папа Франциск в ходе пресс-конференции на борту самолета сообщил, что Ватикан осуществляет миссию в целях урегулирования конфликта на Украине. 20 мая Святой престол объявил, что понтифик поручил кардиналу Дзуппи провести "миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности в конфликте на Украине, в надежде… что это может открыть путь к миру". В качестве папского посланника Дзуппи этим летом посетил Киев, Москву и Вашингтон.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
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11 сентября, 13:24
 
В миреМоскваМаттео ДзуппиСергей ЛавровУкраинаКитайФранциск (Хорхе Марио Бергольо)
 
 
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