Посланник Папы оценил готовность Москвы к продолжению диалога по Украине
Посланник Дзуппи оценил готовность Москвы к продолжению диалога по Украине
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель католической конференции епископов Италии, посланник Папы Римского кардинал Маттео Дзуппи
Председатель католической конференции епископов Италии, посланник Папы Римского кардинал Маттео Дзуппи. Архивное фото
РИМ, 15 сен – РИА Новости. Папский посланник по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи, который в пятницу вечером завершил визит в Китай в рамках миротворческой миссии Святого престола, назвал важным заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности Москвы продолжать диалог.
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"Это важно, потому что мир строят, ведя диалог и находя возможные и необходимые пространства. Безусловно, это позитивное заявление, и оно идет в направлении, ожидаемом папой Франциском", - заявил кардинал католическому телеканалу TV2000.
Ранее в пятницу глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова общаться по проблеме урегулирования на Украине с посланником Ватикана Дзуппи, который, по его словам, планирует вновь посетить Россию. "Мы со всеми готовы встречаться, со всеми готовы разговаривать", - сказал министр в ходе круглого стола в Москве.
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"Со стороны китайского правительства было проявлено большое внимание. Состоялась открытая дискуссия с важным обменом мнениями, в том числе относительно перспектив на будущее", - подчеркнул он.
В четверг служба печати Святого престола сообщила, что Дзуппи обсудил в Пекине со специальным представителем КНР по делам Евразии Ли Хуэем "необходимость объединения усилий для содействию диалогу и поиску путей, ведущих к миру" на Украине. В ближайшее время Дзуппи доложит о результатах своей трехдневной поездки в Китай папе Франциску.
Возвращаясь из апостольской поездки в Венгрию 30 апреля, папа Франциск в ходе пресс-конференции на борту самолета сообщил, что Ватикан осуществляет миссию в целях урегулирования конфликта на Украине. 20 мая Святой престол объявил, что понтифик поручил кардиналу Дзуппи провести "миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности в конфликте на Украине, в надежде… что это может открыть путь к миру". В качестве папского посланника Дзуппи этим летом посетил Киев, Москву и Вашингтон.