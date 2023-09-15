https://ria.ru/20230915/poslannik-1896641515.html

Посланник Папы оценил готовность Москвы к продолжению диалога по Украине

Посланник Папы оценил готовность Москвы к продолжению диалога по Украине - РИА Новости, 15.09.2023

Посланник Папы оценил готовность Москвы к продолжению диалога по Украине

Папский посланник по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи, который в пятницу вечером завершил визит в Китай в рамках миротворческой миссии Святого... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T22:48

2023-09-15T22:48

2023-09-15T22:50

в мире

москва

маттео дзуппи

сергей лавров

украина

китай

франциск (хорхе марио бергольо)

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РИМ, 15 сен – РИА Новости. Папский посланник по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи, который в пятницу вечером завершил визит в Китай в рамках миротворческой миссии Святого престола, назвал важным заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности Москвы продолжать диалог. "Это важно, потому что мир строят, ведя диалог и находя возможные и необходимые пространства. Безусловно, это позитивное заявление, и оно идет в направлении, ожидаемом папой Франциском", - заявил кардинал католическому телеканалу TV2000. Ранее в пятницу глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова общаться по проблеме урегулирования на Украине с посланником Ватикана Дзуппи, который, по его словам, планирует вновь посетить Россию. "Мы со всеми готовы встречаться, со всеми готовы разговаривать", - сказал министр в ходе круглого стола в Москве. По прибытии из Пекина в сицилийский Палермо кардинал Дзуппи сообщил о важном и откровенном обмене мнениями, который состоялся у него с представителями властей КНР. "Со стороны китайского правительства было проявлено большое внимание. Состоялась открытая дискуссия с важным обменом мнениями, в том числе относительно перспектив на будущее", - подчеркнул он. В четверг служба печати Святого престола сообщила, что Дзуппи обсудил в Пекине со специальным представителем КНР по делам Евразии Ли Хуэем "необходимость объединения усилий для содействию диалогу и поиску путей, ведущих к миру" на Украине. В ближайшее время Дзуппи доложит о результатах своей трехдневной поездки в Китай папе Франциску. Возвращаясь из апостольской поездки в Венгрию 30 апреля, папа Франциск в ходе пресс-конференции на борту самолета сообщил, что Ватикан осуществляет миссию в целях урегулирования конфликта на Украине. 20 мая Святой престол объявил, что понтифик поручил кардиналу Дзуппи провести "миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности в конфликте на Украине, в надежде… что это может открыть путь к миру". В качестве папского посланника Дзуппи этим летом посетил Киев, Москву и Вашингтон.

https://ria.ru/20230913/konflikt-1896130247.html

https://ria.ru/20230915/ukraina-1896638361.html

https://ria.ru/20230911/zapad-1895555555.html

москва

украина

китай

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в мире, москва, маттео дзуппи, сергей лавров, украина, китай, франциск (хорхе марио бергольо)