https://ria.ru/20230915/samolet-1896640159.html

В Волгоградской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

В Волгоградской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку - РИА Новости, 15.09.2023

В Волгоградской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Новоаннинском районе Волгоградской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах района. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T22:32

2023-09-15T22:32

2023-09-15T22:32

происшествия

волгоградская область

новоаннинский район

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ВОЛГОГРАД, 15 сен - РИА Новости. Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Новоаннинском районе Волгоградской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах района. По словам собеседника агентства, инцидент произошел в пятницу около 17.00. "Около 17.00 самолет экстренно сел между хуторами Краснокоротковский и Буденовский. Пилот был доставлен в больницу", - сообщили РИА Новости в экстренных службах.

https://ria.ru/20230912/samolet-1895868873.html

волгоградская область

новоаннинский район

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происшествия, волгоградская область, новоаннинский район