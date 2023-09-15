https://ria.ru/20230915/samolet-1896640159.html
В Волгоградской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку
В Волгоградской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку - РИА Новости, 15.09.2023
В Волгоградской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Новоаннинском районе Волгоградской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах района. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T22:32
2023-09-15T22:32
2023-09-15T22:32
происшествия
волгоградская область
новоаннинский район
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ВОЛГОГРАД, 15 сен - РИА Новости. Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Новоаннинском районе Волгоградской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах района. По словам собеседника агентства, инцидент произошел в пятницу около 17.00. "Около 17.00 самолет экстренно сел между хуторами Краснокоротковский и Буденовский. Пилот был доставлен в больницу", - сообщили РИА Новости в экстренных службах.
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волгоградская область
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происшествия, волгоградская область, новоаннинский район
Происшествия, Волгоградская область, Новоаннинский район
В Волгоградской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку
В Волгоградской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку