https://ria.ru/20230915/summy-1896645438.html
Шмыгаль оценил, сколько Украина привлекла в бюджет на восстановление страны
Шмыгаль оценил, сколько Украина привлекла в бюджет на восстановление страны - РИА Новости, 15.09.2023
Шмыгаль оценил, сколько Украина привлекла в бюджет на восстановление страны
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в этом году власти смогли привлечь в бюджет "незначительные суммы" на быстрое восстановление, и отметил, что в РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T23:43
2023-09-15T23:43
2023-09-15T23:43
экономика
цены на нефть
украина
денис шмыгаль
всемирный банк
еврокомиссия
оон
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в этом году власти смогли привлечь в бюджет "незначительные суммы" на быстрое восстановление, и отметил, что в следующем году потребность не изменится и составит от 10 до 15 миллиардов долларов. "К сожалению, по состоянию на сегодня очень незначительные суммы в несколько миллиардов долларов удалось привлечь от наших партнеров. Конечно, потребность больше", - приводит слова Шмыгаля украинское издание "Экономическая правда". По его словам, получено 3,3 миллиарда долларов. Он отметил, что потребность на быстрое восстановление в будущем году не изменится и составит от 10 до 15 миллиардов долларов. Шмыгаль подчеркнул, что фонд восстановления не закладывался в государственный бюджет-2024, поскольку ожидается привлечение средств от партнеров. В апреле Шмыгаль говорил, что международные партнеры предоставят Украине 115 миллиардов долларов долгосрочной поддержки на восстановление. В начале июля он сообщал, что правительство страны выделило 143,5 миллиона долларов на восстановление объектов в десяти областях. В марте Всемирный банк совместно с Еврокомиссией, ООН и правительством Украины оценили потребности страны на восстановление и реконструкцию в 411 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20230915/nebenzya-1896435679.html
https://ria.ru/20230909/vosstanovlenie-1895228126.html
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экономика, цены на нефть, украина, денис шмыгаль, всемирный банк, еврокомиссия, оон
Экономика, Цены на нефть, Украина, Денис Шмыгаль, Всемирный банк, Еврокомиссия, ООН
Шмыгаль оценил, сколько Украина привлекла в бюджет на восстановление страны
Шмыгаль: в этом году привлекли "незначительные суммы" на восстановление Украины